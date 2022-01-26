桃園民代指黃唐幼兒園設計抄襲 教育局：設計不同

桃園龍潭區武漢國中校內的黃唐非營利幼兒園於本月11日舉行開工典禮，預計斥資7093萬元，建築主體外觀設計具童趣意象的長頸鹿動物造型樓梯，不過市議員黃敬平質疑黃唐非營利幼兒園的設計，外型上與國家中山科學研究院附設桃園市私立逸光幼兒園相似度很高，疑涉抄襲之嫌。教育部則表示，設計不同、絕非抄襲。

黃敬平指出，黃唐非營利幼兒園設計建築師為戴小芹，恰巧是2018年永安漁港海螺館被爆抄襲英國學生作品的建築師，雖然全國建築師公會經過鑑定認為沒有抄襲，不少建築人對公會的鑑定感到不以為然；本次黃唐幼兒園的作品卻又引發與逸光幼兒園高度相像，只是把逸光幼兒園的主色系轉變為白色，讓人不免有所聯想。

黃敬平說，創作者在構思的階段或許會參考許多作品，但原創性還是很重要，而公部門更應該在公共建設是否涉及侵害著作權、智財權的方面上做好嚴格的把關，以免無謂爭議。

桃園市教育局表示，黃唐非營利幼兒園新建工程委託規劃設計監造技術服務案於2020年由戴小芹建築師事務所得標，本案招標於資格審查階段即確認該事務所，不是公共工程委員會政府電子採購網所列拒絕往來廠商。

教育局指出，幼兒園設計圖主要利用造型梯串連上下空間，逸光配合舊有建築平面，採一字型規劃；立面構想方面，建築外觀設計主要採用可愛動物造型裝飾，不同於逸光配合舊有建築主入口拱門造型，均與逸光設計不同，絕非抄襲。

教育局說，依本工程勞務契約第14條規定，得標廠商有侵害第三人合法權益時，應負責處理並承擔一切法律責任及費用，若有此情形發生，教育局將要求建築師釐清相關著作責任後，督導學校確依契約辦理。