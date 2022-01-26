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西湖溪左岸增12米大道 工務處：未來可取代119縣道

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」上午完工通車，這項道路工程全長3.8公里，共分3段施設，總經費達3.26億元，歷經9年終於完成，未來可望取代西湖溪右岸的119縣道，成為地方另一條寬敞 、快速的要道。

縣府工務處指出，西湖鄉主要道路為沿西湖溪右岸的119縣道，但沿線彎道多，最寬也僅約10公尺，西湖溪左岸原本只有3到6公尺寬的通行道路，縣府為提供鄉親安全、便利的道路品質，因此規畫沿西湖溪左岸興建通往銅鑼鄉的「西湖溪路堤共構工程」計畫，規畫路寬達12公尺，盼為西湖鄉打造一條快速、便捷安全的道路。

上午完工通車的新路段從「苗33支線」2公里70公尺處通往龍壽橋，全長1.73公里、經費1.62億元，2020年10月開工，今天在農曆春節前順利完工通車，可連接台1線、縣道119線、苗33線及苗35線道路，提升交通服務狀況及行車安全，並有助鄰近地區觀光產業發展。

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、西湖鄉長高阿賜及地方民代、鄉親多人上午在龍壽橋旁參加通車典禮，由壽公、壽婆帶領踏足新路，場面熱絡。

縣府表示，在立委陳超明及縣府團隊奔走爭取下，龍壽橋改建工程也已獲交通部審議通過，核定經費為1億8957萬元，縣府同時持續爭取路堤共構道路第4期工程，將於龍壽橋端的苗35線470公尺處，沿西湖溪經四湖、下埔、高埔村及銅鑼鄉竹森村新闢道路，到終點128線竹森橋（13公里620公尺）處，長約6.2公里，提升西湖地區交通動線及銜接國道1號、國道3號及銅鑼科學園區，完善西湖、銅鑼地區的路網。

「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車，眾人由壽公、壽婆帶領踏足新路，場面熱絡。圖／苗栗縣政府提供
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車，眾人由壽公、壽婆帶領踏足新路，場面熱絡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，其中與龍壽橋連接的1.73公里路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，其中與龍壽橋連接的1.73公里路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車，工務處在會場簡報。圖／苗栗縣政府提供
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車，工務處在會場簡報。圖／苗栗縣政府提供
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影
「苗33支線」與龍壽橋連接的1.73公里新闢路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，其中與龍壽橋連接的1.73公里路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」，其中與龍壽橋連接的1.73公里路段上午完工通車。記者胡蓬生／攝影

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