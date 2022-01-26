影／銅鑼8公頃光電案場開發案 保育團體堅決反對到底

苗栗縣銅鑼鄉竹森村有光電業者申請開發約8公頃面積的光電案場，今天上午縣府召開攸關開發案通過與否的「非都審議大會」，台灣石虎保育協會等生態團體及保育人士在審查會前到縣府表達堅決反對立場，強調全案之前專案小組審查已做出「不予許可」建議，如果被匆促 「翻案」同意開發，將持續抗爭到底。

縣府隨後召開的「非都市土地使用分區及使用地變更審查作業」會議，十多名審議委員出席，也邀各方代表列席表達看法，除了保育人士力陳反對意見，也有地方人士持支持開發案的態度，縣府表示審議委員的意見將待彙整、確認並依程序送請縣長簽核後對外公布。

包括台灣石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會、台灣生態學會及縣議員陳光軒、宋國鼎、 黎煥強、曾玟學等人上午9點齊聚縣府廣場，堅決反對這項大型光電案場計畫，並喊出「光電上山坡、苗栗走下坡 」、「我們不要砍樹種電」等口號。

石虎保育協會理事長陳美汀表示，她擔任過縣府2公頃以下案場的審查委員，作法是將案場依圖資套疊來分級，並依現場狀況來審查，竹森的光電開發案林相完整，又位於石虎族群交流的重要廊道上，如依此標準審查將不可能獲得通過，全案面積更大、環境破壞更劇，這種砍樹種電、破壞石虎重要棲地的案場絕不應通過審查。