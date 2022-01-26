火炎山獼猴群入侵果園大啖柑橘 農民損失嘆無奈

苗栗縣苑裡鎮與三義鄉交界處的火炎山常有獼猴下山偷吃農作物，近日正值柑橘產季，果農前往採收時看見猴群在柑橘園內大快朵頤，吃完留下一地果皮，感嘆相當無奈。

長期記錄火炎山生態的在地居民蔡玉清今天接受媒體訪問表示，棲息火炎山地區的猴群一年比一年多，「膽子一年也比一年大」，前幾年大約只有10餘隻下山偷吃農作物，今年發現有逾百隻猴群，且完全不怕人，光明正大到山下果園採食水果，個個吃得津津有味。

蔡玉清指出，火炎山地質鬆軟，不利於植物成長，食物來源較少，獼猴成群結隊從山上冒險沿著幾乎垂直峭壁攀爬到山下果園覓食，目前正值柑橘成熟結果季節，猴群幾乎天天上門光顧，等到農民前往採收，才發現許多果樹上的柑橘都遭猴子吃個精光，留下一地果皮。

蔡玉清說，遭猴群入侵的柑橘園約2分多地，果農評估其中有2成左右因遭猴害無法收成，只能無奈蒙受損失。

苗栗縣政府農業處表示，當地農民所栽種的龍眼、柚子及竹筍都曾傳出遭猴害，目前最有效防範方式，還是在果園周邊架設電圍網，防止猴群入侵，果農可至農業處保育科或鄉鎮公所申請補助安裝。