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新竹市政府9局處副主管異動 多為科長升官

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅繼日前陞任多名局處副處長之後，今天再度發布一級副主管人事異動案，包括民政處、工務處、產發處、衛生局等9個局處副主管到位，多為科長陞任。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅繼日前陞任多名局處副處長之後，今天再度發布一級副主管人事異動案，包括民政處、工務處、產發處、衛生局等9個局處副主管到位，多為科長陞任。記者張裕珍／攝影

新竹市長林智堅繼日前陞任多名局處副處長之後，今天再度發布一級副主管人事異動案，包括民政處、工務處、產發處、衛生局等9個局處副主管到位，多為科長陞任。市府人事處指出，此波異動旨在鼓勵優秀同仁承擔更重責任，協助推動各項市政工作。

此次副主管異動名單為：民政處副處長職務由香山區公所區長陳麗琪陞任；工務處副處長職務由城市行銷處觀光工程科長游蘭英陞任；產業發展處副處長職務由漁業科科長謝濬鴻陞任；都市發展處副處長職務由建築管理科科長翁嘉陽陞任。

城市行銷處副處長職務由觀光維護科科長陳威任陞任；地政處副處長職務由地價科科長蔡孟娟陞任；行政處副處長職務由庶務科長莊敏筠陞任；衛生局副局長職務由醫政科科長林素芬陞任；稅務局副局長職務由該局秘書黃桂梅陞任。

包括民政處、工務處、都市發展處、城市行銷處、行政處等局處異動，都是因為原本的副處長日前陞遷後所留遺缺，都由處內科長陞任；地政處、稅務局則為副主管退休後由科長或秘書陞任；原衛生局副局長楊清媚、產發處副處長林柏志改任簡任秘書。

此外，市府人事處也指出，為強化職務歷練，及促進各區區政業務交流與經驗傳承，東區區長徐俊榮與北區區長凃東良互調，香山區區長則由市府秘書黃治錦代理。

人事處表示，本次異動副局處長陞遷多從單位內貢獻與資績優良者拔擢，其中新任民政處副處長陳麗琪，歷任北區區公所課長、民政處科長、北區戶政事務所主任及香山區公所區長；新任產業發展處副處長謝濬鴻，歷任城市行銷處技正、城市行銷處科長及產業發展處科長，更具跨單位歷練培育之資歷，相信這9位副局處長未來都能襄助局處長賡續推動市政，做好經驗傳承。

衛生局 新竹 林智堅

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