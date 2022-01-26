林智堅認證40家在地美食 致贈「年年有餘」裱框春聯

農曆春節連假即將到來，新竹市長林智堅精選40家竹市美食，今天起頒贈在地藝術家姚植傑手繪「年年有餘」裱框春聯做為認證。林智堅今天也走訪其中1家自己從高中吃到大的「上林美而美」大啖雞腿蛋堡、總匯三明治，希望大家都能支持在地好味道。

林智堅推薦40家新竹在地美食，包括上林美而美、眷村龎、直達咖啡、西市汕頭館、揭家牛肉麵、宏禧鐵板燒等，包含傳統早餐、眷村美食、火鍋、牛排等各種餐點類型，有些店家隱身巷弄、市場，有的是為人熟悉的名店，餐點料理都很獲客人好評。

林智堅今天早上造訪位於林森路85號的上林美而美，早餐店開店迄今32年。老闆分享，林智堅最愛的是「雞腿蛋堡」，以整隻雞腿煎烤而成，鎖住雞肉精華，有別於一般傳統香雞排，吃來鮮嫩多汁，還有添加洋蔥、小黃瓜增加口感的「總匯三明治」，與選用新竹在地肉鬆、抹美乃滋與小黃瓜的傳統「肉鬆三明治」等早餐也是必點。

林智堅也精選市府周邊的眷村龎是他三個孩子都特別愛的早餐店；直達咖啡是竹科人的咖啡好朋友，許多嗜喝咖啡的朋友都在這邊買豆子；西市汕頭館則有獨特的自製老牌沙茶醬，口訣是「肉不離筷 、鍋底三秒」，就能吃到最鮮甜的牛肉汁與口感。

林智堅說，特別感謝這些店家在他上任這7年來給予的協助，包括配合如步行城市退縮騎樓、環保商圈推動、市場整建等市政工作，或是擔任市府大型活動的友善店家推廣觀光等，疫情以來也積極配合防疫工作，讓每位客人都吃得安心、開心。