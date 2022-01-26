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竹市府攜手UNIQLO 四大賀禮送264名獨居長者

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府啟動春節關懷送暖機制，今年攜手台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）、10個愛心單位提供「竹市專屬春節福袋」祝賀長者幸福豐年。圖／市府提供
新竹市府啟動春節關懷送暖機制，今年攜手台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）、10個愛心單位提供「竹市專屬春節福袋」祝賀長者幸福豐年。圖／市府提供

農曆年節前夕，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，攜手台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）、10個愛心單位提供「竹市專屬春節福袋」，內有保暖圍巾、刷毛毯、雞精禮盒及5菜1湯的年菜，4大年節禮品祝賀長者幸福豐年，本周陸續由志工團體親送到轄內264名獨居長者手中。

副市長沈慧虹今代表關懷86歲老婦施王碧，親手送上春節福袋祝賀新春，並與UNIQLO 區域經理丁明晟及公關經理鄧琬蓉共同為施王碧披上刷毛毯。

沈慧虹表示，入冬以來天氣冷，市府啟動關懷機制，加強關懷訪視次數，提醒長者注意低溫保暖，防疫期間留意身體變化，並感謝UNIQLO在今年冬天環台歲末送暖行動，投入超過1萬4000份機能服飾與商品至全台各地需要的角落，陪伴關懷獨居長者。

社會處說明，86歲施王碧在先生與兒子相繼過世後獨居香山區8年，所幸身體仍硬朗，能夠自理生活，在市府與虎仔山長青會的黃麗芬站長、志工黃莉雯志工、黃麗華及總幹事陳篤淳長期陪伴下，鼓勵她參加共餐與據點活動，總算讓其再次展開笑顏。

社會處指出，今年提供獨居長者的年菜由社團法人新竹市社區婦女關懷協會、國際同濟會台灣總會竹苗區、新竹市觀光旅遊協會、新竹市傳統產業發展促進會、市議員蕭志潔及陳慶齡等單位或個人，號召企業與善心團體力量，為獨居長輩準備5菜1湯豐盛年菜，為長者帶來更多溫暖與關懷。

社會處呼籲，獨居長者是社會上最容易被遺忘，卻是最需要被關懷的弱勢族群，市府持續關懷照顧獨居長輩的身心。民眾若發現獨居長輩需要協助，有緊急安置或物資上的需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

「竹市專屬春節福袋」內有保暖圍巾、刷毛毯、雞精禮盒及5菜1湯的澎湃年菜。圖／市府提供
「竹市專屬春節福袋」內有保暖圍巾、刷毛毯、雞精禮盒及5菜1湯的澎湃年菜。圖／市府提供
「竹市專屬春節福袋」內有刷毛毯。圖／市府提供
「竹市專屬春節福袋」內有刷毛毯。圖／市府提供

獨居 新竹 年菜

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