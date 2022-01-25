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桃園警民比六都最高 鄭文燦前往慰問盼助民眾過好年

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
春節將近，桃園市警局啟動春安工作，市長鄭文燦今天晚上親赴各單位慰勞。圖／市警局提供
春節將近，桃園市警局啟動春安工作，市長鄭文燦今天晚上親赴各單位慰勞。圖／市警局提供

春節將近，桃園警察局啟動「加強重要節日安全維護工作」，維持佳節期間治安，市長鄭文燦今晚赴警察局及4個分局慰問，並致贈慰問金及茶葉禮盒，感謝員警在春節期間辛苦維護轄區治安。

鄭文燦今天晚上在警察局長陳國進陪同下，至大園分局、蘆竹分局、桃園分局、警察局保安警察大隊、龜山分局、大園分局三菓派出所等地慰勞員警。

鄭文燦說，農曆春節連假將至，各地人車湧現、商場交易熱絡，公司行號也需提領鉅款，民眾舉家返鄉、出遊因此住宅無人看管，可能衍生諸般治安及交通問題，警方有義務讓全體市民安心歡度佳節。

鄭文燦表示，桃園市警民比向來是直轄市六都中負荷最重，因此近年也增補警力達5025人，警民比由2019年8月的1：581降至去年1：479人，能有效提升治安維護量能，並實質減輕基層員警的工作負荷。

桃園市警察局指出，今年「加強重要節日安全維護工作」（舊稱春安工作）自1月24日22時起至2月7日24時止實施，為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」與「民眾安心」為工作主軸，確保全體市民在治安平穩、交通順暢、民眾安心的環境下，平安歡度年假。

春節將近，桃園市警局啟動春安工作，市長鄭文燦今天晚上親赴各單位慰勞。圖／市警局提供
春節將近，桃園市警局啟動春安工作，市長鄭文燦今天晚上親赴各單位慰勞。圖／市警局提供

警察 桃園 鄭文燦

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