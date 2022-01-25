本土疫情增新竹受波及 遠東新世紀捐3萬個口罩給縣政府

在新竹縣新埔鎮設有工廠的遠東新世紀公司，見近期本土疫情升溫，今天上午特地捐贈3萬個口罩給新竹縣政府；遠東新世紀表示，他們是全球主要醫療級複合纖維的供應商，希望能藉此機會盡一份力，讓縣府妥善運用提供給第一線防疫人員。

遠東新世紀資深經理陳金新表示，他們身為全球主要醫療級複合纖維供應商，所生產的纖維產品可運用在口罩、防護衣等防疫物資上，由於看到近期疫情再度逐漸嚴重，才會想將公司生產的醫療口罩回饋給社會，更呼籲眾人一同來抗疫。

遠東新世紀前年疫情爆發後，就曾優先供應台灣口罩國家隊製造口罩所需要的內層不織布纖維，不僅是台灣唯一生產醫療級口罩內襯親膚層的供應商，更在全球供應鏈占據一席之地，每個月產能更超過10億片。

縣府社會處表示，本次物資將妥善運用在長照、社福、關懷據點，以及老人、身障、兒少機構上，預計可提供第一線人員2周口罩使用量，提升第一線人員安全防護、降低染疫風險，提供縣民安心服務。