春節連假桃園竹圍漁港車多警提4替代路 無人機隊來幫忙

桃園市大園警分局表示，春節連假竹圍漁港總是吸引大量遊客，為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，警方提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。

警方表示，4條路線為台15線南下車輛要進入竹圍漁港可由彩虹橋替代道路右轉進漁港，台15線北上車輛可由台15甲線進漁港停車場；台4線往漁港路車輛，可由建國路接台15線北上，自彩虹橋進竹圍漁港，台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。