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春節連假桃園竹圍漁港車多警提4替代路 無人機隊來幫忙
桃園市大園警分局表示，春節連假竹圍漁港總是吸引大量遊客，為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，警方提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。
警方表示，4條路線為台15線南下車輛要進入竹圍漁港可由彩虹橋替代道路右轉進漁港，台15線北上車輛可由台15甲線進漁港停車場；台4線往漁港路車輛，可由建國路接台15線北上，自彩虹橋進竹圍漁港，台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。
另外，觀音區甘泉寺也是年節人潮壅擠的大廟，市警局「無人機隊」日前運用無人機高空鳥瞰寺廟旁周邊道路，訂交通疏導計畫，針對交通狀況，規畫警力疏導車流，同時利用LINE交通群組及臉書專頁等社群軟體傳遞訊息，調度警力疏導交通。
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