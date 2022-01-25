快訊

交通部投60億元紓困 航空、航運今年確定再繼續

高雄72歲婦人打完第3劑莫德納 當場軟癱倒地送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假桃園竹圍漁港車多警提4替代路 無人機隊來幫忙

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大園警方春節連假將加強疏導竹圍漁港車輛。記者鄭國樑／翻攝
大園警方春節連假將加強疏導竹圍漁港車輛。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大園警分局表示，春節連假竹圍漁港總是吸引大量遊客，為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，警方提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。

警方表示，4條路線為台15線南下車輛要進入竹圍漁港可由彩虹橋替代道路右轉進漁港，台15線北上車輛可由台15甲線進漁港停車場；台4線往漁港路車輛，可由建國路接台15線北上，自彩虹橋進竹圍漁港，台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。

另外，觀音區甘泉寺也是年節人潮壅擠的大廟，市警局「無人機隊」日前運用無人機高空鳥瞰寺廟旁周邊道路，訂交通疏導計畫，針對交通狀況，規畫警力疏導車流，同時利用LINE交通群組及臉書專頁等社群軟體傳遞訊息，調度警力疏導交通。

警方利用無人機空拍甘泉寺俯瞰畫面，進一步訂定交通疏導計畫。記者鄭國樑／翻攝
警方利用無人機空拍甘泉寺俯瞰畫面，進一步訂定交通疏導計畫。記者鄭國樑／翻攝

替代道路 連假 桃園

延伸閱讀

影／曾受桃園幼獅分隊救助撿回一條命 捐造價310萬救護車

疫情衝擊春節出遊潮 桃園受創最深訂房下滑近兩成

留下桃園黑豬！精液冷凍15年仍新鮮 配種順利生13小豬

3歲女童獨逛超商 桃園警陪她唱歌逗狗找到粗心爸

相關新聞

竹市400多名清潔隊員 比照軍公教一併調薪4%

年關將近，新竹市環保局今年農曆春節清運僅大年初一至初四停收，其他春節期間都有加班或調整清運時間，協助家戶清倒垃圾。副市長...

春節連假桃園竹圍漁港車多警提4替代路 無人機隊來幫忙

桃園市大園警分局表示，春節連假竹圍漁港總是吸引大量遊客，為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，警方提供4條進入竹圍漁港的...

本土疫情增新竹受波及 遠東新世紀捐3萬個口罩給縣政府

在新竹縣新埔鎮設有工廠的遠東新世紀公司，見近期本土疫情升溫，今天上午特地捐贈3萬個口罩給新竹縣政府；遠東新世紀表示，他們...

湖口後花園第一期動工 將闢建步道串連老街和後山茶園

湖口後花園環境景觀整備計畫是以步道串連湖口老街以及周邊登山步道，同時發展地方創生產業、拓展觀光商機為目的，被列為新竹縣重...

竹縣新埔鎮一條70公尺長巷道 耗資超過4千2百萬元拓寬

位於新埔鎮正市區中心的中正路517巷，北接鄉道竹13線、南鄰田新重劃區，是當地車流相當大的一條巷道，雖然僅70公尺長，卻...

新竹市客雅大道機車分隔島民代喊拆 市府評估續留

新竹市客雅大道銜接茄苳景觀大道與明湖路，全長1.76公里設有機車專用道，由於路面凸起顛簸，加上寬度不足2.5公尺，總讓騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。