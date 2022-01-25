竹市400多名清潔隊員 比照軍公教一併調薪4%

年關將近，新竹市環保局今年農曆春節清運僅大年初一至初四停收，其他春節期間都有加班或調整清運時間，協助家戶清倒垃圾。副市長沈慧虹今天在環保局長江盛任陪同下先向隊員們送上過年紅包致意，也宣布400多名清潔隊員比照軍公教調薪4%。

市長林智堅也肯定清潔隊員扮演第一線親民的城市代言人，雖然環境清潔工作質與量量不斷增加，但是新竹市清潔隊員不曾喊苦、喊累，反而更精進於環境整潔工作，大家共同努力讓市容環境「沒有最好，只有更好」，把最好的市容給最幸福的市民。

適逢農曆春節前夕，沈慧虹代表林智堅前往龍台宮廣場慰勉清潔隊員，致贈紅包表達謝意，也特別提醒「安全健康」擺第一，注意工作與防疫安全，反光背心也一定要穿好，並宣布調薪及改善辦公空間的兩大福利，鼓勵清潔隊員持續精進環境整潔工作。

行政院核定今年元旦起，軍公教調薪4%，清潔隊員雖屬於勞工，但位於公務體系內比照軍公教統一調薪4%，新竹市400多名清潔隊員受惠；市府為讓掃路班隊員有更好的遮風避雨空間及辦公休息環境，已在公道五路橋下新設辦公室，由掃路班進駐使用。

江盛任說，今年共9天春節連假，2月1日（初一）至4日（初四）停收垃圾4天。1月31日（除夕）、2月5日（初五）因應春節4天停收垃圾前後垃圾量恐暴增，垃圾收運時間從下午時段調整至早上時段、晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式，2月6日（初六）採假日定線定時定點收運。2月7日（初七）起恢復正常收運。