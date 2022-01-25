湖口後花園第一期動工 將闢建步道串連老街和後山茶園

湖口後花園環境景觀整備計畫是以步道串連湖口老街以及周邊登山步道，同時發展地方創生產業、拓展觀光商機為目的，被列為新竹縣重要工程之一，今天中午第1期工程正式動工，預計年中完工，在地民眾都希望能藉計畫重振「長安茶」的響亮名聲，讓更多遊客來湖口漫步巡禮。

湖口老街的後山有大片茶園，雖然有登山小徑，卻彼此並未串連，且遊客就算路過此地，也無法走進茶園欣賞風景，更難從茶園林間遠眺下方平地的景色，因此湖口後花園第1期工程將在老街及後山之間闢建2.4公里長步道，並沿途設置林下休憩空間。

縣府交旅處表示，湖口老街每年約有86萬的觀光人潮，湖口後花園計畫是要擴大湖口老街的觀光幅員，同時紓解老街假日觀光人潮，從後山茶園的丘陵上可登高俯瞰湖口，甚至南桃園景致，並結合當地獨有的軍事碉堡與茶園地景，還與地方青農合作地方創生。

縣長楊文科說，步道將從湖口老街，途經金獅寺，再到榕樹下碉堡，除了2.4公里長的步道，還有12處大樹碉堡文化解說據點，以及4處眺景平台，更表示「湖口鄉最好的生態資源都在這裡，未來環境將改頭換面，將吸引更多人潮」，希望打造出新竹茶香版伯朗大道。