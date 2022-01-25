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影／曾受桃園幼獅分隊救助撿回一條命 捐造價310萬救護車

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
華新興實業有限公司楊棟隆曾被幼獅分隊救助，因此懷著感恩的心捐贈救護車，期待能造福更多人。記者翁唯真／攝影
華新興實業有限公司楊棟隆曾被幼獅分隊救助，因此懷著感恩的心捐贈救護車，期待能造福更多人。記者翁唯真／攝影

近期桃園疫情嚴峻，許多確診個案都須由救護車送往檢疫所，而去年緊急救護勤務出勤量創桃園歷年新高達10萬7861件，桃園在地企業今捐贈1輛配置AED、車頭鏡像119字樣及車身的巴騰堡格紋設計的救護車，以協助消防救護人員能出勤，幫助更多人。

桃園楊梅區華新興實業有限公司今捐贈救護車1輛予楊梅幼獅分隊，由消防局長謝呂泉代表受贈，本次捐贈救護車配置AED等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞；車內也配有電動單架讓救護人員更方便。

華新興實業有限公司楊棟隆去年曾因心肌梗塞由幼獅分隊送往醫院，撿回一條命，現在身體好了懷著感恩的心，捐贈造價310萬元的救護車，期待能造福更多人。

消防局去年緊急救護勤務出勤量創桃園歷年新高達10萬7861件，其中到院前心肺功能停止患者經急救後康復出院且可恢復正常生活的有110人，突破桃園歷年新高也圓滿了110個家庭，各項新式救護車輛及裝備功不可沒，切切實實符合工欲善其事，必先利其器的道理。

防疫期間，消防人員不僅擔起繁重的一般救護案件，也肩負了防疫重任，截至2021年底為止，共執行新冠肺炎勤務2538車次，後送集中檢疫所2664人，其中確診人數更有1084人之多，但仍為守護市民生命財產而努力並堅守崗位。

捐贈幼獅分隊的救護車內配有電動單架讓救護人員更方便。記者翁唯真／攝影
捐贈幼獅分隊的救護車內配有電動單架讓救護人員更方便。記者翁唯真／攝影
救護車新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺。
救護車新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺。

救護車 桃園

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