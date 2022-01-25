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善心老師不捨新竹偏鄉交通資源不足 自掏腰包捐廂型車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
多淑珍（左）與橫山鄉長張志弘（中）在車旁合影，希望未來公務車能更好地服務鄉親。記者巫鴻瑋／翻攝
多淑珍（左）與橫山鄉長張志弘（中）在車旁合影，希望未來公務車能更好地服務鄉親。記者巫鴻瑋／翻攝

在台北擔任國中老師的多淑珍長年熱心公益，不久前因緣際會得知新竹偏鄉資源不足的問題，了解當地交通資源匱乏，公所公務車更是老舊不堪，她毅然決然自掏腰包買下1輛廂型車，遠赴新竹捐給鄉公所；她希望能藉自己的微薄之力，幫助偏鄉更多民眾。

多淑珍家境雖小康，父親為退休將軍，不過她仍本著取之於社會，用之於社會的理念，長年將奉獻於公益，更把自己的資源拿來回饋社會，不過會捐贈公務車給橫山鄉公所，卻也是一次偶然。

她說，原本想捐贈小貨卡給台北市，不過卻因為橫山鄉鄉務顧問黃金連及其兄長吳貴乾的穿針引線下，讓她獲知橫山這樣的偏鄉，雖然不比更山區的鄉鎮落後，但介於都會與山地鄉之間的尷尬位置，讓橫山資源仍不是很充裕，更鮮少被人注目。

為了拋磚引玉，多淑珍以父親多長有、母親多林靜子的名義，慷慨捐出全新的廂型車給橫山鄉公所，淘汰公所已經開了23年的老舊公務車，希望鄉公所能好好利用，幫助更多鄉親。

鄉長張志弘表示，很難得有民眾願意捐贈給公所，因此橫山鄉公所特別珍惜，他更表示公務車未來仍將使用於辦理兵役徵集、敬老關懷活動、弱勢家庭物資救濟、勘災搶修，器材、物資配置或是人員運送，讓愛心發揮作用。

多淑珍（左）與橫山鄉長張志弘（右）在車旁合影，希望未來公務車能更好服務鄉親。記者巫鴻瑋／翻攝
多淑珍（左）與橫山鄉長張志弘（右）在車旁合影，希望未來公務車能更好服務鄉親。記者巫鴻瑋／翻攝

偏鄉 新竹 愛心

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