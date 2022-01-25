快訊

高雄1名學測考生確診Ct值21 同試場及接觸師生居家隔離

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣新埔鎮一條70公尺長巷道 耗資超過4千2百萬元拓寬

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔鎮中正路517巷因位處交通要道，經過半年拓寬終於順利啟用通車。圖／縣府提供
新埔鎮中正路517巷因位處交通要道，經過半年拓寬終於順利啟用通車。圖／縣府提供

位於新埔鎮正市區中心的中正路517巷，北接鄉道竹13線、南鄰田新重劃區，是當地車流相當大的一條巷道，雖然僅70公尺長，卻因原本路幅僅3公尺多，雙向會車不易時常卡住塞車，經拓寬成8公尺寬車道，今天終於通車，鎮長林保祿則期許未來市區交通能更有效率。

為了拓寬這條不長的巷道，疏通新埔鎮市區交通，鎮公所向內政部營建署爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助1047萬元，並向新竹縣府爭取補助1000萬元，鎮公所再自籌2215萬元，才順利辦理用地取得及拓寬工程，耗資超過4200萬元。

鎮長林保祿表示，中正路517巷就位於市區中正路及田新重劃區的田新路之間，北邊是通往新埔柿餅、水梨觀光區的鄉道竹13線，因此每到假日都會出現塞車，尤其中正路517巷太過狹窄，是當地交通瓶頸點，甚至車輛只是停紅綠燈都會造成交通打結，因此鎮公所積極爭取拓寬。

拓寬工程在去年6月開工，更徵收、拆除了巷道中的整排民宅，期間也讓新埔市區一度陷入交通黑暗期，不過幸好去年12月就已竣工，今天正式啟用通車，鎮公所則希望藉由市區交通網的逐步完善，未來舊市區能更好地與田新重劃區結合。

今天上午通車典禮上，更邀請當地的百歲人瑞張謝桂蘭一同見證，縣長楊文科還牽著她步行一小段新路，見證市區交通任督二脈歷經多年的期待，終於打通的歷史時刻，楊文科也肯定這是縣府和公所合作推動地方建設的典範。

塞車 楊文科 新竹

延伸閱讀

新竹尖石有確診足跡急設3處篩檢站 楊文科鞠躬感謝醫護

茶金炒熱竹縣觀光 楊文科揪洪都拉斯大啖北埔美食

新竹工業區上下班塞爆 榮光路拓寬估明年3月完工

竹縣加開關西衛生所就近服務 第3劑莫德納900劑隨到隨打

相關新聞

春節加開疫苗接種 鄭文燦：這4天加打BNT、高端

中央在31日至2月6日過年期間共7天暫停接種疫苗，桃園市府昨宣布，要在春節期間加開接種場次。市長鄭文燦今天表示，為避免長...

竹縣新埔鎮一條70公尺長巷道 耗資超過4千2百萬元拓寬

位於新埔鎮正市區中心的中正路517巷，北接鄉道竹13線、南鄰田新重劃區，是當地車流相當大的一條巷道，雖然僅70公尺長，卻...

新竹市客雅大道機車分隔島民代喊拆 市府評估續留

新竹市客雅大道銜接茄苳景觀大道與明湖路，全長1.76公里設有機車專用道，由於路面凸起顛簸，加上寬度不足2.5公尺，總讓騎...

苗栗縣第6處社區式身障日照據點後龍揭牌 可照顧165人

苗栗縣政府社會處在後龍鎮設置的身心障礙者社區式日間照顧服務據點上午揭牌，這是縣內第6處身障日照據點，可提供15名身障者在...

苗24線春節前修復 「花田一路」不卡卡

苗栗縣重要賞櫻勝地獅潭鄉協雲宮主要聯絡道路苗24線9.2公里部分路基流失災害，縣府爭取公路總局補助200多萬元復建，搶工...

新竹又一打卡新景點 新春來新竹、日式町家老屋讓你一秒到日本

你有多久沒有駐足在新竹後站？那個曾經閃閃發亮的黑金町，由一條鐵道而興起的聚落，從冉冉黑煙到白色香粉，從興盛到沒落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。