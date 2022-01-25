竹縣新埔鎮一條70公尺長巷道 耗資超過4千2百萬元拓寬

位於新埔鎮正市區中心的中正路517巷，北接鄉道竹13線、南鄰田新重劃區，是當地車流相當大的一條巷道，雖然僅70公尺長，卻因原本路幅僅3公尺多，雙向會車不易時常卡住塞車，經拓寬成8公尺寬車道，今天終於通車，鎮長林保祿則期許未來市區交通能更有效率。

為了拓寬這條不長的巷道，疏通新埔鎮市區交通，鎮公所向內政部營建署爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助1047萬元，並向新竹縣府爭取補助1000萬元，鎮公所再自籌2215萬元，才順利辦理用地取得及拓寬工程，耗資超過4200萬元。

鎮長林保祿表示，中正路517巷就位於市區中正路及田新重劃區的田新路之間，北邊是通往新埔柿餅、水梨觀光區的鄉道竹13線，因此每到假日都會出現塞車，尤其中正路517巷太過狹窄，是當地交通瓶頸點，甚至車輛只是停紅綠燈都會造成交通打結，因此鎮公所積極爭取拓寬。

拓寬工程在去年6月開工，更徵收、拆除了巷道中的整排民宅，期間也讓新埔市區一度陷入交通黑暗期，不過幸好去年12月就已竣工，今天正式啟用通車，鎮公所則希望藉由市區交通網的逐步完善，未來舊市區能更好地與田新重劃區結合。

今天上午通車典禮上，更邀請當地的百歲人瑞張謝桂蘭一同見證，縣長楊文科還牽著她步行一小段新路，見證市區交通任督二脈歷經多年的期待，終於打通的歷史時刻，楊文科也肯定這是縣府和公所合作推動地方建設的典範。