新竹市客雅大道機車分隔島民代喊拆 市府評估續留

新竹市客雅大道銜接茄苳景觀大道與明湖路，全長1.76公里設有機車專用道，由於路面凸起顛簸，加上寬度不足2.5公尺，總讓騎士騎得心驚膽顫。有民代提案要求拆除機車分隔島、改善行車動線。市府回應近期已重鋪機車專用道路面，當地彎道多且有坡度，評估仍有維持實體分隔島必要，若貿然將2線汽車道調整成1線，恐讓安全打折。

客雅大道為連接客雅山區、客雅溪沿岸地區及青草湖風景區的重要幹道，道路依山勢而建有多處彎道，雙向各有2個快車道，禁行機慢車，路側則各有1個慢車道，2006年建造時，也在快慢車道中間設置實體分隔島，為水泥設施，避免汽機車混雜。

市議員廖子齊說，依營建署公布市區道路及附屬工程設計標準，實體分隔的機車道寬度不宜小於2.5公尺，但客雅大道全段機車道路幅均不足，還有水溝在車道範圍內，已有不少騎士反映風大若行車飄移不定，又得騎上水溝蓋與柏油鋪面凹凸處，很危險。

廖子齊也認為，客雅大道車道本就寬度不足，又多了實體汽機車分隔島在車道間，無形間增加用路人壓力，且往香山牛埔方向的路段有一小段並未設置立體分隔島，反而造成車流混亂，恐讓左轉機車、右轉汽車形成死亡交叉，應該要有一定緩衝空間。

廖還提及，市府雖回覆表達考量汽車及大型車輛於彎道時易有內輪差，對於機車行駛有安全危害，所以要維持現況，但她認為解決內輪差可考慮增加單線汽車道的路幅，市府應評估客雅大道是否真的有需要設置2線汽車道？應多方設想改善道路設計。

市府交通處回應，客雅大道迄今通車16年，屬於封閉式道路，當時規畫設計考量部分路段有彎道且有坡度，因此以實體分隔島方式將汽機車分流，也避免大車有內輪差或視線死角，影響機車安全。

針對議員提案與民眾反映打除汽機車分隔島，交通處評估騎士可能因路面顛簸感到行車不順，已由工務處在日前完成客雅大道通車以來，全段機車道的路面首度重鋪，讓騎士更安全好走。