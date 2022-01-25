快訊

高雄1名學測考生確診Ct值21 同試場及接觸師生居家隔離

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市客雅大道機車分隔島民代喊拆 市府評估續留

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市客雅大道設有機車專用道，最近重鋪鋪面改善道路品質。記者張裕珍／攝影
新竹市客雅大道設有機車專用道，最近重鋪鋪面改善道路品質。記者張裕珍／攝影

新竹市客雅大道銜接茄苳景觀大道與明湖路，全長1.76公里設有機車專用道，由於路面凸起顛簸，加上寬度不足2.5公尺，總讓騎士騎得心驚膽顫。有民代提案要求拆除機車分隔島、改善行車動線。市府回應近期已重鋪機車專用道路面，當地彎道多且有坡度，評估仍有維持實體分隔島必要，若貿然將2線汽車道調整成1線，恐讓安全打折。

客雅大道為連接客雅山區、客雅溪沿岸地區及青草湖風景區的重要幹道，道路依山勢而建有多處彎道，雙向各有2個快車道，禁行機慢車，路側則各有1個慢車道，2006年建造時，也在快慢車道中間設置實體分隔島，為水泥設施，避免汽機車混雜。

市議員廖子齊說，依營建署公布市區道路及附屬工程設計標準，實體分隔的機車道寬度不宜小於2.5公尺，但客雅大道全段機車道路幅均不足，還有水溝在車道範圍內，已有不少騎士反映風大若行車飄移不定，又得騎上水溝蓋與柏油鋪面凹凸處，很危險。

廖子齊也認為，客雅大道車道本就寬度不足，又多了實體汽機車分隔島在車道間，無形間增加用路人壓力，且往香山牛埔方向的路段有一小段並未設置立體分隔島，反而造成車流混亂，恐讓左轉機車、右轉汽車形成死亡交叉，應該要有一定緩衝空間。

廖還提及，市府雖回覆表達考量汽車及大型車輛於彎道時易有內輪差，對於機車行駛有安全危害，所以要維持現況，但她認為解決內輪差可考慮增加單線汽車道的路幅，市府應評估客雅大道是否真的有需要設置2線汽車道？應多方設想改善道路設計。

市府交通處回應，客雅大道迄今通車16年，屬於封閉式道路，當時規畫設計考量部分路段有彎道且有坡度，因此以實體分隔島方式將汽機車分流，也避免大車有內輪差或視線死角，影響機車安全。

針對議員提案與民眾反映打除汽機車分隔島，交通處評估騎士可能因路面顛簸感到行車不順，已由工務處在日前完成客雅大道通車以來，全段機車道的路面首度重鋪，讓騎士更安全好走。

至於機車道寬度不足，經檢視水溝蓋只有在機車專用道頭尾一小部分，實際寬度符合規定，市府交通處經評估仍決定維持現有分隔島設置，另現有雙向共4線汽車道，擔心車道縮減雖然可讓路幅變寬，但也可能讓車輛無形中加快車速，還是決定維持現有車道寬度，「車道較窄也能提醒用路人放慢車速」，維持速限50公里以下，確保安全。

新竹市客雅大道設有機車專用道，與汽車道有實體分隔島區隔。記者張裕珍／攝影
新竹市客雅大道設有機車專用道，與汽車道有實體分隔島區隔。記者張裕珍／攝影
新竹市客雅大道設有機車專用道，最近重鋪鋪面改善道路品質。記者張裕珍／攝影
新竹市客雅大道設有機車專用道，最近重鋪鋪面改善道路品質。記者張裕珍／攝影

車道

延伸閱讀

改善爛路惡名　台南南科2重要聯外道路春節後開工

國民黨駐美代表處落腳華府中心 預計春天揭牌

新竹縣市併不併？行政區、席次減各黨派議員激辯

新竹都城隍公爺273周年聖誕千秋 循古禮九獻禮祝壽

相關新聞

春節加開疫苗接種 鄭文燦：這4天加打BNT、高端

中央在31日至2月6日過年期間共7天暫停接種疫苗，桃園市府昨宣布，要在春節期間加開接種場次。市長鄭文燦今天表示，為避免長...

竹縣新埔鎮一條70公尺長巷道 耗資超過4千2百萬元拓寬

位於新埔鎮正市區中心的中正路517巷，北接鄉道竹13線、南鄰田新重劃區，是當地車流相當大的一條巷道，雖然僅70公尺長，卻...

新竹市客雅大道機車分隔島民代喊拆 市府評估續留

新竹市客雅大道銜接茄苳景觀大道與明湖路，全長1.76公里設有機車專用道，由於路面凸起顛簸，加上寬度不足2.5公尺，總讓騎...

苗栗縣第6處社區式身障日照據點後龍揭牌 可照顧165人

苗栗縣政府社會處在後龍鎮設置的身心障礙者社區式日間照顧服務據點上午揭牌，這是縣內第6處身障日照據點，可提供15名身障者在...

苗24線春節前修復 「花田一路」不卡卡

苗栗縣重要賞櫻勝地獅潭鄉協雲宮主要聯絡道路苗24線9.2公里部分路基流失災害，縣府爭取公路總局補助200多萬元復建，搶工...

新竹又一打卡新景點 新春來新竹、日式町家老屋讓你一秒到日本

你有多久沒有駐足在新竹後站？那個曾經閃閃發亮的黑金町，由一條鐵道而興起的聚落，從冉冉黑煙到白色香粉，從興盛到沒落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。