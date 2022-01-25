苗栗縣第6處社區式身障日照據點後龍揭牌 可照顧165人

苗栗縣政府社會處在後龍鎮設置的身心障礙者社區式日間照顧服務據點上午揭牌，這是縣內第6處身障日照據點，可提供15名身障者在社區就近接受服務。縣府指出，近年各地要新建大型機構不易，縣內6處據點加上5處「小作所」 共可照顧165名慢飛天使，等同新建一間大型機構的服務量能，縣府將持續打造有愛無礙的友善環境，讓更多身障者獲優質照顧。

後龍據點設在大庄里中山路，由社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會承辦，縣長徐耀昌、副議長李文斌、議員林寶珠、劉順松、余文忠及地方人士多人上午到場揭牌並參觀學員製作餅乾。

社會處指出，縣府從2015年開始推動身障社區式日照服務，至去年底已在苗栗、造橋、公館、竹南及通霄設立據點，今天揭牌的後龍鎮是第6處，總計可服務90名身障者；此外，縣內相繼設立5處社區日間作業設施據點（小作所），日照加小作所共11處據點，每處可服務15位身障者，總計可照顧165位慢飛天使。

社會處身障服務科表示，縣府對縣內「慢飛天使」有一系列照顧規畫，如為重度智能障礙需專業照顧者，可選擇入住縣內7家教養院，總計550床；生活自理能力好一點的，可選擇白天到社區式日間據點，晚間返家與父母同住；有作業學習能力者安排到「小作所」學習簡單作業如摺金紙、挑選花生，目前苗栗、頭份、竹南及通霄共 5處；如經訓練有機會可進入職場者，會先轉介到縣內庇護工場 ，例如阿昌清潔公司僱用慢飛天使在賣場協助清潔、為恭東興院區哈比屋庇護工場僱用慢飛天使一同打造便利商店。