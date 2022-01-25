竹市160家診所配給快篩試劑 醫師評估後免費發放
新竹市長林智堅今天表示，新竹市於1月27日起，轄內160家基層診所將配給「居家快篩試劑」，若民眾有上呼吸道症狀，可經由醫師評估後免費發放居家快篩試劑做檢測。
據新竹市政府發布的新聞稿，林智堅召開防疫會議時表示，桃園市、新竹市與新竹縣是共同生活圈，春節即將到來，防疫將是重中之重。
林智堅說，考量民眾若有不適狀況都會到基層診所就醫，竹市府近日將配給160家基層診所「居家快篩試劑」，若有呼吸道症狀的民眾就醫時，可由醫師評估發放，後續民眾則須回報篩檢結果，讓基層診所也納入社區篩檢一環。
林智堅指出，春節期間市府也協調醫療院所加開1月31日、2月4日至2月6日的疫苗接種服務，各診所提供疫苗、施打時段，可上「新竹市防疫網」查詢。
新竹市政府表示，轄內景點持續人流管制，包括新竹市動物園容留人數上限1500人、假日市集上限800人、波光市集上限450人、賞蟹步道上限250人、漁港直銷中心上限360人等，提醒民眾走訪時要做好個人防疫。
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