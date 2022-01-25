苗24線春節前修復 「花田一路」不卡卡

苗栗縣重要賞櫻勝地獅潭鄉協雲宮主要聯絡道路苗24線9.2公里部分路基流失災害，縣府爭取公路總局補助200多萬元復建，搶工預計1月28日完工，今年春節縣道119線、119甲線及苗24線「花田一路」，銅鑼、公館、獅潭鄉賞花，交通不會不卡卡。

公館鄉農會去年春節打出「花田一路」名號，因正值119線銅鑼鄉環保公園炮仗花、119甲線公館鄉大波斯菊，及苗24線協雲宮櫻花盛開，獲得熱烈迴響，因此備受期待，今年春節炮仗花、櫻花預計會盛開，不過，公館鄉農會在119甲線種植16公頃的花田，受到去年11月、12月間乾旱影響，花況較為零星。

協雲宮櫻花季在即，對外主要聯絡道路苗24線在9.2公里處，因去年7、8月豪雨災害，造成部分路基流失，公路總局補助246萬元救災，工期預計今年2月14日完工，廠商搶工提前完工，遊客春節上山賞櫻花，將不受影響。

此外，銅鑼鄉環保公園炮仗花春節將會大爆發，喜氣洋洋迎接過年，鄉公所與銅鑼灣創生發展協會結合，推出農特產品市集，銅鑼火車站前廣場將於各周末推出青創市集，及酸柑茶製作、彩繪DIY等手作體驗活動，2個市集會並規畫藝文演出。