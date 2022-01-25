春節大溪景點走春交通看這裡 桃警交通錐分隔疏導並行

春節年關將至，盡管疫情延燒來勢洶洶，桃園市大溪、復興區各大旅遊景點，預料仍吸引遊客前往走春或進香，因應春節連假出遊民眾交通疏導，大溪警分局今天上午表示，春節期間預2月1日（初一）至6日（初六）規畫崁津橋西端到觀音寺路段擺放交通錐分隔「充當安全島」，大溪武嶺橋西端及介壽路、員林路口自1月29日到2月6日下午3到7時封閉三元一街、實施圓環單向管制，大溪和平老街30日小年夜至2月6日春節期間畫為行人徒步區。

大溪分局表示，今年春節期間針對轄區戶外旅遊景點，規畫多項交通疏導管制措施，警方增派人員交通疏導，包括大溪和平老街自1月30日至2月6日，每天上午10時晚上8時畫設為行人徒步區，警方在康莊路、和平街和五岔路口實施交通管制，另康莊路、得勝口，該春節期間每天上午10時管制車輛禁止右轉進得勝路，採單行道管制，請遊客車輛停放月眉停車場或橋頭停車場。

自2月1日至6日每天上午6時至晚上8時，自崁津橋西端到觀音寺路段，擺放交通錐，分隔往觀音寺、往石門水庫方向車輛，瑞安路沿線設指示標誌，提醒用路人遵照指示行進，避免變換車道造成塞車；瑞安路2段48巷口往下崁產業道路方向單向管制，離開觀音寺車輛禁止左轉瑞安路方向。