桃園春節受疫情影響飯店出現退訂潮 最慘掉到剩3成

桃園疫情延燒不斷，諸多場域都難逃病毒魔掌，原本商家熬過疫情後復甦時期，卻從1月3日機場出現確診後，連環爆讓中壢火車站周邊商家商機受影響，想趁著春節假期大賺一筆的業者也無奈，飯店住房也出現退訂潮，掉到剩3成。

中壢南方莊園渡假飯店表示，除夕年夜飯陸續有收到不內用，要改為外帶年菜回家的客人，加上現在也還沒禁止餐廳內用，因此除夕夜圍爐的損失並不會太大，但疫情仍在燒，難保下周會出現取消潮；不過春節訂房影響就極大，去年的春節剛好遇到部桃事件，今年1月又適逢桃機疫情擴大，連2年的訂房都不太好。

南方莊園指出，從15日開始就陸續有民眾想要延期出遊時間，不過政府宣布公共設施及水療等無法開放，取消民眾增加，也連帶影響到2月的退房潮，原先春節檔期訂房有達8成，現只剩3成。

南方莊園說，去年經歷三級警戒，約到10月後政府推振興券、加碼券才陸續好轉，訂房率達6、7成左右，且民眾從10月開始就陸續在問跨年及今年春節檔期，相較往年比平時早就有民眾在詢問，不過好沒3個月，又遭逢疫情肆虐，業者只好咬牙苦撐。

而在中壢青埔的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，周邊有華泰名品城，環球購物中心又緊鄰高鐵站，往往假日都是許多民眾逛街的首選，和逸表示，春節圍爐宴訂席狀況目前未受影響，僅有幾組客人來電了解飯店防疫措施，另外觀察到桃園館逸薈軒外帶年菜近日詢問度大幅提升，帶動相關業績成長。