竹市府與300愛心店推「呷熊飽」餐券 助弱勢溫飽過年

春節暖心又暖胃！新竹市府與300多家愛心商家一起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，讓弱勢家庭愛心餐不因春節中斷。

市府今指出，考量疫情衝擊，今年愛心商家之一禾日香滷肉飯，自春節連假起（春節僅有除夕晚、初二晚公休），每日午、晚各提供50份愛心待用餐，供有需求民眾使用。市府也號召更多愛心商家一同加入，成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

禾日香滷肉飯老闆鄭明枝說，「社會需要幫忙的人很多，他們盡一分心力，盼照亮社會黑暗的角落」，他們自去年加入「呷熊飽」餐食補助計畫，希望可以號召愛心店家一同響應。今年考量疫情衝擊經濟，失業人多，將從春節連假起至元宵節後（1月29日至2月16日），除了公休日外，每日推出「愛心待用餐」，午、晚餐各提供50份，供有需要的民眾領取。

社會處指出，市府持續推動「呷熊飽」餐食補助及「愛心福利社」2個福利服務，尤其是寒假或年節期間，當弱勢家庭有餐食需求時，社工員評估後將核發每張80元的「呷熊飽」餐券，民眾可到四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家商家兌換餐食。有意願的店家電洽社會處（03-5352653），與市府一起成為弱勢家庭最溫暖的後盾。

市府自2016年以餐食補助計畫，在放假期間持續以不同形式持續提供弱勢家庭餐食，讓弱勢家庭們免擔心學童放假衍生出的餐費等。不僅禾日香滷肉飯老闆鄭明枝將在春節期間提供待用餐，傻瓜肉粽則以優惠折扣方式，讓弱勢家庭、學童們享用美味餐點。