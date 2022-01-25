快訊

三中案唯一有罪！蔡正元出庭 「力求清白比生命重要」

藍綠施壓華視換高層 政治力介入公廣集團？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹尖石有確診足跡急設3處篩檢站 楊文科鞠躬感謝醫護

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科向所有在疫情中支援的醫護人員們鞠躬，同時希望民眾一同守住這波疫情。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科向所有在疫情中支援的醫護人員們鞠躬，同時希望民眾一同守住這波疫情。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科今天上午在會議中，率領一級主管們向辛苦的醫護人員們鞠躬致謝，他指出面對本土疫情來勢洶洶，新竹縣也已經受疫情影響，更陸續傳有確診個案及足跡，甚至醫護團隊都沒有休息連夜採檢，所幸後續疫情並未擴散，因此他感謝支援的醫護們，更期盼民眾一同努力，守住這波疫情。

針對今天確認尖石、竹北都有確診足跡，衛生局說明，因尖石鄉後山因交通不便，已協調由大安醫院和尖石衛生所，在尖石鄉以巡迴方式替民眾採檢，目前設置後山3處地點分別為秀巒村辦公處、泰崗派出所前空地及田埔文健站。

楊文科表示，新竹縣從明新科大師生染疫事件、吉的堡維裕幼兒園，以及義民高中學生確診後，共篩檢5571人全數陰性；鴻佰科技新竹廠廠區1200名員工及社區民眾也一共篩檢2079人，所幸也全數陰性。

他提到，新竹縣包含東元醫院、中醫大新竹附醫、台大新竹分院、北榮新竹分院、湖口仁慈醫院、大安醫院、新仁醫院等，都投入大量醫護人力，他說「他們犧牲假期，所有人義不容辭，以最快時間就位，篩檢站、接種站的開設都是靠這群前線醫護人員的辛苦付出才能運作。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

茶金炒熱竹縣觀光 楊文科揪洪都拉斯大啖北埔美食

新竹工業區上下班塞爆 榮光路拓寬估明年3月完工

明新科大2066人採檢皆陰性 竹北、新豐校園暫停開放

疫情燒到遠百竹北！ 正式開幕喊卡館內人數大幅降載

相關新聞

新竹尖石有確診足跡急設3處篩檢站 楊文科鞠躬感謝醫護

新竹縣長楊文科今天上午在會議中，率領一級主管們向辛苦的醫護人員們鞠躬致謝，他指出面對本土疫情來勢洶洶，新竹縣也已經受疫情...

青春留鄉／離開竹科 周暐恆絹印出夢想

曾在竹科工作的周暐恆厭倦了作息不正常，轉行承接舅舅的手工絹印技術，2013年創設「玩印工作室」，以手工、客製化絹印走出一...

財神大樓都更立案 補助600萬元

中壢財神大樓都更進度去年備受注目，市府都市發展局昨表示，已核准大樓更新會立案，將協助向營建署申請自主更新補助約600萬元...

後龍、通霄 斥資4千萬美化

苗栗縣後龍、通霄海邊觀光資源豐富多樣，縣府文化觀光局斥資4000萬元優化及美化環境工程，串聯好望角、通霄精鹽廠及白沙屯拱...

國1楊頭高架橋惹怨 百人陳抗

國道1號楊梅頭份拓寬計畫將以高架道路通過竹北段，遭西側竹北市興安里民質疑，高架道路距住宅過近，民調還獨漏興安里，昨天上百...

公道三5月通車 竹市延平路 改善路口號誌

新竹人等了30年的公道三新闢道路將在今年5月通車，市府昨宣布，公道三串聯竹市交通外環，為提升整體交通路網效率，將以交通大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。