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新竹尖石有確診足跡急設3處篩檢站 楊文科鞠躬感謝醫護
新竹縣長楊文科今天上午在會議中，率領一級主管們向辛苦的醫護人員們鞠躬致謝，他指出面對本土疫情來勢洶洶，新竹縣也已經受疫情影響，更陸續傳有確診個案及足跡，甚至醫護團隊都沒有休息連夜採檢，所幸後續疫情並未擴散，因此他感謝支援的醫護們，更期盼民眾一同努力，守住這波疫情。
針對今天確認尖石、竹北都有確診足跡，衛生局說明，因尖石鄉後山因交通不便，已協調由大安醫院和尖石衛生所，在尖石鄉以巡迴方式替民眾採檢，目前設置後山3處地點分別為秀巒村辦公處、泰崗派出所前空地及田埔文健站。
楊文科表示，新竹縣從明新科大師生染疫事件、吉的堡維裕幼兒園，以及義民高中學生確診後，共篩檢5571人全數陰性；鴻佰科技新竹廠廠區1200名員工及社區民眾也一共篩檢2079人，所幸也全數陰性。
他提到，新竹縣包含東元醫院、中醫大新竹附醫、台大新竹分院、北榮新竹分院、湖口仁慈醫院、大安醫院、新仁醫院等，都投入大量醫護人力，他說「他們犧牲假期，所有人義不容辭，以最快時間就位，篩檢站、接種站的開設都是靠這群前線醫護人員的辛苦付出才能運作。」
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