春節返鄉出遊避塞車 桃警規畫替代路和空拍疏導指路

再過4天就是春節9天連假，桃園市中壢、平鎮、楊梅分局為配合國道春節連假交通疏導管制，台66線快速道匯入國一平鎮系統交流道南下匝道入口2月1日起3天0時到12時封閉，市警局無人機隊出動在各交流道、聯外道路或人潮交通景點觀測車流疏導，警方今天下午表示，今年春節連假不實施高乘載管制，呼籲南桃園民眾返鄉或出遊，若行經國一交流道遇交通壅塞，建議改走台一線或行經台66線銜接台61快速道南下或北上，避免塞車之苦。

今年春節連假期間，台66線快速道路18公里匯入國1平鎮系統交流道南下匝道，2月1日至3日、每天0時至12時封閉，平鎮警方表示，警方配合疏導替代道，建議用路人使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線、銜接台61線西濱快速道南下或在台66線下中豐路交流道，接南平路平面道路至台1線（延平路）南下；往大溪方向可行駛台66線、轉台3線南下行駛。

楊梅警方建議，春節返鄉或出遊行經國1南下民眾，可走台66線平鎮系統往西，銜接台15線或台61線左轉南下，或至幼獅交流道沿青年路左轉獅一路至中山北路二段（台1線）南下，也可走楊梅交流道南下匝道接中山北路一段（台1線)南下，或五楊高架校前路交流道南下匝道至中山路（台1線）南下；國1北上民眾可走楊梅交流道匝道出口接中山北路二段（台1線）北上，自台61線、台15線北上民眾亦可利用台66線往東銜接國1或國3北上。

中壢警方表示，民眾若行駛國1中壢交流道，春節期間返鄉或出遊，建議南下替代道路走平鎮民族路右轉環南路、接延平路（台1線）南下；北上則行駛民族路左轉環西路、接環北路（台1線）北上，或由國1銜接台66線往西至台15或台61快速道北上。另國1內壢交流道替代道路，南下、北上由中壢中園路右轉中華路（台1線）南下或北上。