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試管嬰兒助好孕 苗栗縣加碼補助2萬元

中央社 / 苗栗縣24日電

為減輕不孕夫妻進行試管嬰兒的經濟負擔，苗栗縣政府配合中央政策，加碼提供體外受孕（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助2萬元，今年預計補助50案，依收件日期排序補助。

衛生福利部自去年7月起，將不孕症試管嬰兒補助對象由低收入戶及中低收入戶，擴大至所有的不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有中華民國國籍，而且妻的年齡未滿45歲，即可申請補助；補助額度除低收入戶及中低收入戶每次最高補助新台幣15萬元外，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，再次申請者最高補助6萬元。

苗栗縣政府今天透過縣長徐耀昌臉書粉專發布訊息，今年配合中央政策，加碼推出「幸福苗栗 好孕來」補助方案，針對設籍縣內已婚女性，或是配偶設籍苗栗縣，但尚未取得中華民國身分證的外國籍配偶，每年每人補助排卵藥物及胚胎植入費用2萬元。

縣府指出，今年補助名額預計50案，以衛生局收件郵戳日期排序補助，至年度預算用完為止，符合資格者需於接受人工生殖醫療院所療程結束後3個月內，檢附相關文件資料，以掛號郵寄方式寄送至苗栗縣衛生局申請，經審查無誤核定後撥款。

試管嬰兒 衛生局 低收入戶 苗栗縣 徐耀昌

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