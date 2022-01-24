國道1號楊頭高架惹竹北民怨 居民抗議訴改單側雙層設計

國道1號楊梅頭份拓寬計畫以高架通過竹北段，卻遭西側竹北市興安里居民質疑高架距離住宅過近，也不滿民調獨漏興安里，今天上午數百位居民趁高公局會勘發動陳情抗議，要求高公局將高架橋設於東邊，改為單側雙層設計，高公局則承諾4個月內完成評估，屆時再與居民進一步說明。

高公局總工程司陳宏仁會勘後表示，對於民眾所提民意調查缺少興安里居民意見，已經請顧問公司盡快補詢修正，而居民訴求將高架橋改為單側雙層設計，今天已有共識，會在4個月內完成評估，屆時再到地方開說明會。

據了解，國道1號楊梅頭份拓寬計畫，目前規畫在竹北段平面車道兩側，分別興建南北向各2車道高架橋，即雙側單層設計，橋墩高度達數十公尺，總工程經費超過750億元，預計要6年施工期。

今天上午興安里動員拉白布條抗議，距離高速公路僅30公尺的溪霞隱社區大樓，主委黃秭鈴更當場攔下高公局官員，邀請官員們上社區11樓頂樓察看，了解究竟距離國道有多近，並指出東側沿線都是綠地公園，為何不能採納單側雙層設計，希望高公局能理解為何居民反彈如此之大。

興安里自救會長石鳳鵑表示，國1竹北段西側建有大量住宅大樓及透天厝，距離50公尺以內的就有超過500戶，100公尺以內同樣也有超過500戶，未來一旦高架橋蓋起，單興安里就將影響超過5千人的生活。

她指出，西側的興安里、斗崙里都已開發作為住宅區，理應更審慎評估對當地的環境影響，未料高公局及顧問公司不但沒有對當地做民意調查，甚至開了數場公聽會後，在居民的不滿聲中，仍主張以公平原則，繼續採用雙側單層高架設計。

立委林思銘表示，日前接獲興安里長彭垣均陳情後，就邀高公局實地會勘，不少居民都反映現在噪音已經很大，未來高架橋更貼近住宅噪音只會更大，甚至還有空汙問題，他說「請高公局務必迷途知返，不要一錯再錯」。