快訊

媽媽在陽台晾衣服 新北2歲女童從7樓臥室墜落馬路身亡

陳時中列不明源頭疫情四重點：桃園高雄是重中之重

國道1號楊頭高架惹竹北民怨 居民抗議訴改單側雙層設計

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
西側大樓居民擔心未來高架橋蓋起來後，打開陽台就是高速公路。記者巫鴻瑋／攝影
西側大樓居民擔心未來高架橋蓋起來後，打開陽台就是高速公路。記者巫鴻瑋／攝影

國道1號楊梅頭份拓寬計畫以高架通過竹北段，卻遭西側竹北市興安里居民質疑高架距離住宅過近，也不滿民調獨漏興安里，今天上午數百位居民趁高公局會勘發動陳情抗議，要求高公局將高架橋設於東邊，改為單側雙層設計，高公局則承諾4個月內完成評估，屆時再與居民進一步說明。

高公局總工程司陳宏仁會勘後表示，對於民眾所提民意調查缺少興安里居民意見，已經請顧問公司盡快補詢修正，而居民訴求將高架橋改為單側雙層設計，今天已有共識，會在4個月內完成評估，屆時再到地方開說明會。

據了解，國道1號楊梅頭份拓寬計畫，目前規畫在竹北段平面車道兩側，分別興建南北向各2車道高架橋，即雙側單層設計，橋墩高度達數十公尺，總工程經費超過750億元，預計要6年施工期。

今天上午興安里動員拉白布條抗議，距離高速公路僅30公尺的溪霞隱社區大樓，主委黃秭鈴更當場攔下高公局官員，邀請官員們上社區11樓頂樓察看，了解究竟距離國道有多近，並指出東側沿線都是綠地公園，為何不能採納單側雙層設計，希望高公局能理解為何居民反彈如此之大。

興安里自救會長石鳳鵑表示，國1竹北段西側建有大量住宅大樓及透天厝，距離50公尺以內的就有超過500戶，100公尺以內同樣也有超過500戶，未來一旦高架橋蓋起，單興安里就將影響超過5千人的生活。

她指出，西側的興安里、斗崙里都已開發作為住宅區，理應更審慎評估對當地的環境影響，未料高公局及顧問公司不但沒有對當地做民意調查，甚至開了數場公聽會後，在居民的不滿聲中，仍主張以公平原則，繼續採用雙側單層高架設計。

立委林思銘表示，日前接獲興安里長彭垣均陳情後，就邀高公局實地會勘，不少居民都反映現在噪音已經很大，未來高架橋更貼近住宅噪音只會更大，甚至還有空汙問題，他說「請高公局務必迷途知返，不要一錯再錯」。

竹北市民代表蔡蕥鍹說，回顧過往五楊高架施工黑暗期，中壢市民居住的房屋恍如遭到電擊，正光街每戶住家雨天得面臨漏水、毀損情事，還要長期忍受噪音，質疑高公局難道要無視當地民意，讓民眾自行承受施工不當帶來的後果。

抗議民眾表示他們不是反對興建高架，而是希望高架橋可以改為東側通過。記者巫鴻瑋／攝影
抗議民眾表示他們不是反對興建高架，而是希望高架橋可以改為東側通過。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市興安里居民抗議，要求將楊頭高改蓋在高速公路東側。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市興安里居民抗議，要求將楊頭高改蓋在高速公路東側。記者巫鴻瑋／攝影
西側大樓居民擔心未來高架橋蓋起來後，打開陽台就是高速公路。記者巫鴻瑋／攝影
西側大樓居民擔心未來高架橋蓋起來後，打開陽台就是高速公路。記者巫鴻瑋／攝影
國道1號高速公路竹北段西側建有數棟住宅大樓，百公尺內住戶超過千戶。記者巫鴻瑋／攝影
國道1號高速公路竹北段西側建有數棟住宅大樓，百公尺內住戶超過千戶。記者巫鴻瑋／攝影

高架橋 國道

延伸閱讀

國道1台塑易燃丙烯腈槽車被撞 台南段回堵7小時還在塞

竹北男酒駕 撞斷護欄掉落豆子埔溪床遭法辦

酒駕肇逃！竹北休旅車無煞車直衝進豆子埔溪

春節國道路況看這！ 高公局祭3措施加強防疫

相關新聞

國道1號楊頭高架惹竹北民怨 居民抗議訴改單側雙層設計

國道1號楊梅頭份拓寬計畫以高架通過竹北段，卻遭西側竹北市興安里居民質疑高架距離住宅過近，也不滿民調獨漏興安里，今天上午數...

桃園燈會取消動態活動 不發小提燈

桃園疫情持續延燒，原定2月9日登場的「2022桃園燈會」，將全面改為燈組靜態展示，包括夜光踩街、開閉幕式、小提燈發放等動...

有呼吸道症狀一律採檢 鄭文燦：將發快篩劑給基層診所

桃園市長鄭文燦昨天宣布，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律採檢。不過究竟要民眾自己快篩，還是由診所轉介到...

苗栗後龍、通霄海風廊道景點多 4000萬優化工程增亮點

苗栗縣後龍、通霄海邊觀光資源豐富多樣，縣府文化觀光局斥資4000萬元優化及美化環境工程，串聯好望角、通霄精鹽廠及白沙屯拱...

中壢火車站財神大樓獲准成立都更會 指標老建築盼翻身

桃園市政府都市發展局今天表示，中壢區第一商業大樓（財神大樓）都市更新會獲市府核准立案，將進一步協助更新會向內政部營建署申...

頭份市中央路「馬路好行」獲3獎 儼然全國道路標竿

苗栗縣最寬的50公尺大道頭份市中央路「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，涵蓋營建署提升道路品質9大指標，最近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。