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桃園燈會取消動態活動 不發小提燈

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
原定2月9日登場的「2022桃園燈會」，將全面改為燈組靜態展示。圖／桃園市觀旅局提供
原定2月9日登場的「2022桃園燈會」，將全面改為燈組靜態展示。圖／桃園市觀旅局提供

桃園疫情持續延燒，原定2月9日登場的「2022桃園燈會」，將全面改為燈組靜態展示，包括夜光踩街、開閉幕式、小提燈發放等動態活動則全面取消，並將嚴格取締流攤、未戴口罩，也會運用大數據，在觀光導覽網增設人潮警示燈號。

2021桃園燈會因部桃事件停辦，今年燈會市府以「光之桃花源」為主題，在中壢區光明公園、老街溪河岸及平鎮區新勢公園分成3個展區，透過光影科技及傳統燈藝，打造長達2公里的水岸燈廊。不過現在桃機群聚案尚未平息，市長鄭文燦昨天決定取消過年跟元宵節所有「動態」活動，減少群聚機會。

觀旅局旅遊行銷科長陳琬瀅表示，今年桃園燈會將全面改為燈組靜態展示，嚴格取締流攤、未戴口罩等，觀旅局也將運用中華電信大數據，在市府觀光導覽網提供人潮警示燈號，如民眾有意到訪可於出發前確認現場人潮，活動現場也加派人力加強宣導，管制參訪人流。

陳琬瀅表示，活動現場並無服務櫃台，僅保留維持秩序與基本服務的人力，而包括定目劇、夜光踩街、快閃活動、開閉幕儀式都取消，也不會發放小提燈，現場雖不會設置流動廁所，但會強化既有公廁清消。

桃園 燈會 口罩

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