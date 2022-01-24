有呼吸道症狀一律採檢 鄭文燦：將發快篩劑給基層診所
桃園市長鄭文燦昨天宣布，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律採檢。不過究竟要民眾自己快篩，還是由診所轉介到醫院採檢，許多基層診所仍一頭霧水。鄭文燦今天下午表示，市府會陸續提供快篩試劑給基層診所，由診所提供給民眾快篩，若民眾發現自己快篩陽性，可立刻撥打1922由防疫人員安排到醫院PCR採檢。
鄭文燦表示，一般的民眾如果有喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕或發燒等上呼吸道症狀，可以先到藥房買快篩試劑，如果快篩以後發現自己是陽性，可撥打1922由防疫人員安排進一步採檢，或到責任醫院篩檢站做PCR採檢。
「速度很重要」，鄭文燦表示，市府會盡快將快篩試劑給基層診所，希望診所一發現症狀就立刻發給民眾快篩。
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