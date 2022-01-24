苗栗後龍、通霄海風廊道景點多 4000萬優化工程增亮點

苗栗縣後龍、通霄海邊觀光資源豐富多樣，縣府文化觀光局斥資4000萬元優化及美化環境工程，串聯好望角、通霄精鹽廠及白沙屯拱天宮文化遊憩區等景點，預計今年7月完工，打造海風景觀廊道，增添旅遊亮點。

苗栗縣海岸近年來推動慢魚海岸計畫，帶動傳統產業，同時發展小鎮深度體驗遊程與活動，縣府文觀局盤點觀光資源評估，進一步打造後龍、通霄海風景觀廊道，爭取交通部觀光局補助3040萬元，縣款960萬元，推動服務設施優化工程計畫，地方人士認為有助於觀光旅遊進一步發展，也大表歡迎。

文化觀光局長林彥甫說，廊道上有後龍鎮有好望角、海角樂園、過港隧道、過港貝化石層、通霄精鹽廠，及白沙屯拱天宮等據點，深具生態、文化及風景等價值，獲得拱天宮支持，整合建構完善的觀光旅遊軸帶行銷。

文觀局指出，海風景觀廊道服務設施優化工程最近動工，包括後龍海線自行車遊憩設施修繕、過港隧道景觀環境工程，拱天宮陶磚鋪面布設、路面意象彩繪，及照明美化工程等，預計今年7月完工，歡迎全國民眾屆時造訪苗栗海線。