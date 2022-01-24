中壢火車站財神大樓獲准成立都更會 指標老建築盼翻身

桃園市政府都市發展局今天表示，中壢區第一商業大樓（財神大樓）都市更新會獲市府核准立案，將進一步協助更新會向內政部營建署申請自主更新補助，按更新會會員人數試算，可獲得約600萬元的補助款，有助於推動擬訂都市更新事業計畫及權利。

都發局指出，第一商業大樓（財神大樓位於中壢火車站站前，是一棟屋齡約40年的12層住商混合大樓，該大樓位處中壢區精華地段，但外觀卻極度破舊且出入人口複雜，影響都市景觀及公共安全甚鉅。為改善現況窳陋的環境，都發局和所屬住宅發展處近年積極輔導土地及合法建築物所有權人辦理自主更新。

第一商業大樓所有權人人數超過200人，因為多數屋主、土地持分所有權人早已不住在大樓，資訊傳達及意見整合上的工作較為不易，市府去年就加強協助社區整合所有權人意見及籌組更新會，去年8月再次召開自主更新說明會後，逐漸凝聚所有權人意見，且同意籌組更新會的所有權人比率超過法定門檻，市府於是在12月核准發起人籌組都市更新會，發起人並於同月召開成立大會，會中所有權人踴躍參與討論並議決更新會章程及選出理監事。