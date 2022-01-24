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頭份市中央路「馬路好行」獲3獎 儼然全國道路標竿

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路、中興路口的「Z」字兩段式行穿線，友善行人更安全，也備受好評。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路、中興路口的「Z」字兩段式行穿線，友善行人更安全，也備受好評。記者范榮達／攝影

苗栗縣最寬的50公尺大道頭份市中央路「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，涵蓋營建署提升道路品質9大指標，最近再獲營建署「馬路好行計畫」3獎，Z字型兩段式行穿線等人本設計，外縣市政府慕名派員取經不斷，儼然成為國內工程標竿。

縣議員曾玟學肯定中央路的經驗，表示中央路獲得改造，設計左轉專用道，機車優先道在路口退縮，車行線型更順暢，汽車直角右轉，減少與機車衝突及人行道視線死角，此外，人行道外推，中央分隔島提供更大的庇護空間，尤其中央路與中興路口的「Z」字行人穿越線，都更友善行人，並兼顧到安全，可以推廣到其他道路。

苗栗縣政府公共工程近來在相關獎項的成績，歷來最亮眼，縣長徐耀昌今天表揚相關人員及廠商，其中，中央路囊括「馬路好行」快意生活類特優、縣府工務處土木科長黃哲君個人貢獻獎，及頭份市中興里長林珍枝熱心公益獎，另，後龍鎮新港三路路面及人行道景觀改善工程佳作 。

此外，交通部「金路獎」，苗栗縣在非6都「橋梁維護」第1名、「路況養護」第3名，苗栗市聯大路也獲行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」評列佳作，公共工程委員會去年查核113件，甲等63件，56%也創近6年的新高。

中央路全縣最寬，聯絡頭份、竹南的交通幹道，去年3月間完工，施工期間一波三折，黃哲君說，地下管線單位施工，還有影響住戶進出，加上落羽松路樹的爭議，至少有半年的時間，相關的怨言不斷，他必須不斷的協調，終於完成任務，開心工程受到好評，感謝頭份人的包容。

苗栗縣頭份市中央路工程最近獲營建署「馬路好行計畫」3獎，縣長徐耀昌今天表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路工程最近獲營建署「馬路好行計畫」3獎，縣長徐耀昌今天表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路工程備受好評，最近獲營建署「馬路好行計畫」3獎肯定。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路工程備受好評，最近獲營建署「馬路好行計畫」3獎肯定。記者范榮達／攝影

人行道 苗栗縣

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