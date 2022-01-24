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桃園德林寺贈大竹分隊消防勤務車 提升救災救護能量

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
德林寺贈大竹消防分隊勤務車。圖／桃園市政府新聞處提供
德林寺贈大竹消防分隊勤務車。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區，出席德林寺捐贈消防局消防勤務車典禮，感謝德林寺回饋鄉民、照顧信眾，管委會贈消防局第3救災救護大隊大竹分隊1輛消防勤務車，未來可提升大竹地區消防安全安檢、災害搶救等消防勤務，確保大竹地區公共安全。

鄭文燦指出，德林寺創立迄今已有65年歷史，1樓供奉觀音佛祖，香火鼎盛，為地方重要的宗教信仰。位於同一行政區的大竹消防分隊，2021年執行緊急救護勤務2111件，火災及其他勤務261件，為重點消防分隊，相信有了德林寺捐贈的消防勤務車加入後，可大幅提升大竹分隊的消防勤務能量。

德林寺主委賴文龍表示，德林寺管委會發揮善心贈1輛消防勤務車給消防局第3救大隊大竹分隊，未來也會秉持觀音佛祖的慈悲之心，多做好事，為地方服務。

桃園市長鄭文燦（左3）肯定德林寺熱心公益與善舉。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦（左3）肯定德林寺熱心公益與善舉。圖／桃園市政府新聞處提供

鄭文燦 桃園 信仰

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