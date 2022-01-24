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疫情害怕就醫延誤病情 醫院接連診出4乳癌患者

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗縣大千綜合醫院今天表示，近期連續診斷出4名乳癌病患，共通點都是在疫情期間有異狀，但卻害怕疫情而不願到醫院檢查，導致病情惡化，呼籲民眾重視早期發現與治療的重要性。

大千醫院今天發布新聞稿表示，去年5月國內疫情嚴峻以來，不少民眾身體有異樣卻不敢到醫院檢查，直至疫情緩和到院就醫時，都已延誤病情、狀況嚴重，其中，外科部主任馮啟彥近期已連續診斷出4名乳癌病患，共同點都是因疫情不敢就醫，檢查時都已非早期乳癌，經乳房手術切除後都須再接受化學治療才能穩定病情。

4個案例中，有2人原本是有乳癌家族史及乳房經常性長腫塊而定期回診追蹤，卻因疫情影響而中斷，這次再次檢查已是第2期乳癌；另外2人則是自己發現有腫瘤，因疫情遲遲不敢就醫，任由腫瘤逐漸增大，其中1名56歲女子左乳房外側已經出現潰爛出血，才在好友勸說下到醫院檢查，經切片證實為乳管浸潤性乳癌，且大小已超過8公分。

馮啟彥表示，早期乳癌（原位癌或第一期乳癌）可選擇乳房保留手術，且術後不一定需要做化學治療，但若拖延成晚期乳癌（第二~四期乳癌）通常需要做乳房全切除手術，且術後須接受化學治療、放射線治療及標靶治療，過程相當辛苦，若能及早發現、治療，對病情的控制非常重要。

馮啟彥指出，定期的乳房攝影加超音波檢查是揪出早期乳癌的利器，建議婦女一定要定期接受檢查，若有發現異樣，切勿延誤時機就醫，才能大幅降低乳癌治療的不適，也提高乳癌的存活率。

乳癌 疫情 手術

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