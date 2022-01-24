春節不打烊 苗栗4大場館展演活動過年
今年春節連續假期9天何處去？苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏族民俗文物館、三義木雕博物館，及後龍鎮客家圓樓4大場館，除夕外正常開放，並規畫展演活動，縣長徐耀昌邀遊客過年玩賞苗栗。
徐耀昌等人今天上午啟動苗栗縣原住民假日藝文展演活動「藝原色」，宣布泰雅原住民文化產業區、賽夏族民俗文化館今年將辦理133場次藝文活動，春節期間泰雅產業區2月1日（大年初一）到5日下午2點半到3點安排樂團、舞團演出，2月1日到4日，及6日上午10點到中午12點有街頭藝人表演；賽夏文物館2月1日到6日下午2點20分起，規畫40分至2個小時藝文演出。
此外，三義木雕博物館2月1日推出「薪傳木雕名家聯展」、「木．異術－曾安國個展」，及「木質部與理性的格－張熒淼個展」3檔特展，2月3日至5日邀請木雕師進駐博物館，現場創作表演。
客家圓樓除夕休館外，每天上午9點至下午5點開館，館內有客家飲食、農務及謝其煚先生鄉土人文展與客家文化常民展，下午3點至4時點邀請藝文團隊表演歌舞及街頭藝人演出。
縣政府指出，泰雅產業區、三義木雕博物館整建，今年展現新風貌，其中，泰雅產業區增加煮蛋體驗，還可免費溫泉泡腳，另，春節期間正值草莓、柑橘等水果產季，公館、通霄等地有花田景觀，銅鑼炮仗花牆，獅潭鄉協雲宮、蓮台山妙音淨苑及南庄鄉獅頭山、向天湖等地櫻花盛開，還可享用美食，走春遊苗栗不虛此行。
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