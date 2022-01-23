中壢低收戶春節不圍爐 改發禮金2300元和物資

趁著今年農曆春節之前，中壢區公所及仁海宮今天在區公所舉辦中壢低收入戶寒冬送暖關懷活動，由區長鄭詩鈿、仁海宮董事長王介禧等人現場發送春節禮金2300元和白米等物資，關懷全區弱勢族群，鄭詩鈿表示，考量疫情，今年不辦寒冬送暖圍爐，改發禮金每戶300元及仁海宮發放每戶2000元共2300元，共1692低收戶家庭感受溫暖過年。

中壢區公所與仁海宮過去每年合作一起舉辦低收入戶寒冬送暖關懷活動，以往每年舉辦圍爐聚餐，提供豐盛料理與全區低收戶一起圍爐、發紅包，如今疫情嚴峻，區公所與仁海宮改為發放禮金、物資，向全區1692戶低收戶提供賀節。