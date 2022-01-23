輕症住加強版檢疫所館中央目標5000間 桃園有3旅館配合

桃園市長鄭文燦今天下午說明防疫做為時表示，桃園居家隔離人數目前有819位，送檢疫所有2531位，分別送到各縣市合計28個檢疫所，市政府謝謝指揮中心的協助。

鄭文燦說，目前收治輕症的加強版檢疫所有台北市劍潭青年活動中心、新北市泰山、桃園市龜山檢疫所，北北桃有449間可收治輕症的檢疫所，中央已經在匡列希望全國能釋出5000間。

鄭文燦表示，桃園市有31家防疫旅館3376房間目前還是高峰期，40％是入境的桃園人住，60％是外縣市的人住，過了除夕和春節居檢人數會下降，到時候防疫旅館比較有餘力配合收治輕症的確診者，成為加強版的檢疫所，春節後有3家防疫旅館可以轉型為加強型的檢疫旅館，有500多個房間，往後也會朝這個方向分流，輕症者可以住加強版的防疫旅館，由政府派駐防疫醫護人員治療輕症者，減輕醫院的負擔，讓醫院負責治療重症者，這也是因應Omicron採播速度快的對策，為輕重症者預做分流。