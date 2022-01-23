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桃園中壢中平鬧區人冷清PUB停業 增設採檢站明啟用
桃園遠雄自貿港區亞旭群聚感染擴大，中壢火車站站、中平商圈原本聚集的外籍移工人潮近日「凍結」變得冷清，附近一家外籍移工PUB在昨晚悄悄拉起鐵門「打烊」，中壢站前中平商圈發展協會理事長劉柏成今天下午說，西堤餐廳爆發疫情後，中平商圈傳出移工足跡，原本熱鬧商圈，頓時人潮銳減顯得冷清，市府增設採檢站，希望有疑慮民眾趕快採檢。
中壢西堤餐廳爆發群聚感染事件，亞旭電腦移工又染疫，移工圈人心惶惶，尤其是中壢火車站前中平商圈，原本是移工三五成群走動，今天已完全不見移工走動，中平商圈街頭各店幾乎門可羅雀，只見附近居民快步走過，市政府決定在中平路公民會館增設採檢站，臨時搭建採檢站明天上午9時起受理民眾採檢。
中平商圈一家經常聚集移工的PUB，這兩天也是鐵車拉上，完全看不到之前音樂擴音和熱鬧，中壢分局表示，警方昨晚這家移工聚集的PUB執行臨檢，該店關上鐵門未營業，據了解該店受疫情影響暫停營業中。
劉柏成表示，自從上周爆發西堤餐廳染疫事件後，加上移工確診發生，中平商圈現在沒什麼人潮，一周來很少看見移工聚集，街上冷清、人潮零零星星，只有附近居民或上班族經過，店家生意不好，市府已新增設採檢站，鼓勵有疑慮民眾自行出來採檢，確保防疫安全，希望疫情早日過去。
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