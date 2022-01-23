桃園中壢中平鬧區人冷清PUB停業 增設採檢站明啟用

桃園遠雄自貿港區亞旭群聚感染擴大，中壢火車站站、中平商圈原本聚集的外籍移工人潮近日「凍結」變得冷清，附近一家外籍移工PUB在昨晚悄悄拉起鐵門「打烊」，中壢站前中平商圈發展協會理事長劉柏成今天下午說，西堤餐廳爆發疫情後，中平商圈傳出移工足跡，原本熱鬧商圈，頓時人潮銳減顯得冷清，市府增設採檢站，希望有疑慮民眾趕快採檢。

中壢西堤餐廳爆發群聚感染事件，亞旭電腦移工又染疫，移工圈人心惶惶，尤其是中壢火車站前中平商圈，原本是移工三五成群走動，今天已完全不見移工走動，中平商圈街頭各店幾乎門可羅雀，只見附近居民快步走過，市政府決定在中平路公民會館增設採檢站，臨時搭建採檢站明天上午9時起受理民眾採檢。

中平商圈一家經常聚集移工的PUB，這兩天也是鐵車拉上，完全看不到之前音樂擴音和熱鬧，中壢分局表示，警方昨晚這家移工聚集的PUB執行臨檢，該店關上鐵門未營業，據了解該店受疫情影響暫停營業中。