網爆桃園移工群聚採檢 鄭文燦駁斥：假訊息、假照片

桃園疫情擴散，遠雄自貿港區群聚熱區、港區外相繼傳出社區足跡，桃園市政府今天下午在桃園火車後站停車場新增設採檢站，不過下雨前往採檢民很少，網友爆料桃園火車站移工群聚採檢訊息，市長鄭文燦表示，他前往視察後站採檢站是戶外隨到隨打，網路爆料幾百人聚集等候採檢「是假訊息」、照片也是移花接木的假照片。

市政府在桃園火車站後站戶外搭帳棚增設採檢站，今天下午前往採檢民眾少，鄭文燦前往視察，他說，後站採檢站現場在戶外，民眾隨到隨採，不是網路爆料幾百人在等候，那是假訊息。新聞處長詹賀舜亦說，後站採檢站最新統計採檢30多人，網路爆料移工聚集採檢是假訊息和假照片，並請網友不要移花接木，是否涉及違反傳染病防治法規定處罰，市政府會追查了解情形。