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網爆桃園移工群聚採檢 鄭文燦駁斥：假訊息、假照片

聯合報 / 記者鄭國樑曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府增設桃園火車後站戶外採檢站，網友爆料聚集採檢，市長鄭文燦駁斥假訊息、假照片。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府增設桃園火車後站戶外採檢站，網友爆料聚集採檢，市長鄭文燦駁斥假訊息、假照片。記者鄭國樑／攝影

桃園疫情擴散，遠雄自貿港區群聚熱區、港區外相繼傳出社區足跡，桃園市政府今天下午在桃園火車後站停車場新增設採檢站，不過下雨前往採檢民很少，網友爆料桃園火車站移工群聚採檢訊息，市長鄭文燦表示，他前往視察後站採檢站是戶外隨到隨打，網路爆料幾百人聚集等候採檢「是假訊息」、照片也是移花接木的假照片。

市政府在桃園火車站後站戶外搭帳棚增設採檢站，今天下午前往採檢民眾少，鄭文燦前往視察，他說，後站採檢站現場在戶外，民眾隨到隨採，不是網路爆料幾百人在等候，那是假訊息。新聞處長詹賀舜亦說，後站採檢站最新統計採檢30多人，網路爆料移工聚集採檢是假訊息和假照片，並請網友不要移花接木，是否涉及違反傳染病防治法規定處罰，市政府會追查了解情形。

市政府也決定明天上午起至26日一連三3天，在中壢區公民會館增設採檢站，預定每天上午9時至12時、下午2時至5時接受民眾前往採檢，鄭文燦說，增設桃園、中壢2處採檢站是希望檢測社區是否感染源，找出病例，找出社區黑數阻止感染源。

桃園市政府增設桃園火車後站戶外採檢站，網友爆料聚集採檢，市長鄭文燦駁斥假訊息、假照片。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府增設桃園火車後站戶外採檢站，網友爆料聚集採檢，市長鄭文燦駁斥假訊息、假照片。記者鄭國樑／攝影

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