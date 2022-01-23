礦工之子的回饋 苗議長連3年捐百萬元助學

苗栗縣南庄鄉礦工之子縣議會議長鍾東錦回饋，今天連3年捐贈百萬元助學，頭份市、三灣鄉、南庄鄉200名高中、國中及國小學生受惠，每人5000元獎助學金，鍾東錦期許他們將來出社會有成，也能將愛心傳遞下去。

今天這項愛鄉行動獎助學金頒獎典禮在頭份市興華高中禮堂舉行，鍾東錦、陳美琦夫婦捐贈100萬元，縣長徐耀昌及縣府教育處長邱廷岳等人代表接受，並頒發獎助學金，縣議員余文忠、楊文昌、徐功凡，及南庄鄉長羅春蓮等人到場。

鍾東錦出身南庄鄉礦工家庭，父親早逝，母親一肩挑起家計，他求學過程，也受益獎助學金良多，因此飲水思源回饋，薪水每年提撥出100萬元助學，學校推薦並經由審查，發給200名優秀及清寒、弱勢家庭學生，每人各5000元，除回饋社會，希望鼓勵積極努力向上，將來有成就，傳遞愛鄉行動。

今天頒發獎學金前，鍾東錦特別到3名受獎學生家中鼓勵與打氣，其中，羅姓國中生罹患裘馨氏肌肉失養症，只能依靠輪椅行動，仍積極創作微小說，鍾東錦贈送書籍，勉勵持續創作與分享作品，期盼羅生能成為作家。

黃姓國中生全家4名老小，靠著母親擔任作業員每月2萬多元的收入支撐，生活極為艱辛，黃生仍保持正向態度，擔任樂團團長，並積極投入練習，參加全國音樂比賽決賽苗栗縣初賽獲得特優，樂團將代表參加全國賽。

此外，潘姓國中生全家4口經濟來源只靠著父親每月3萬多薪水，還要負擔房租，潘生努力用功，每次段考全年級前3名，立志將來從事語文相關的工作，到美國、韓國等地旅遊，體驗與了解生活跟飲食文化。