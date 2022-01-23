快訊

最後一科社會考完來對答案！ 原住民、遺產繼承、 機車汰舊換新都入題

地牛翻身！16:22東部外海規模4.0地震 宜蘭3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

礦工之子的回饋 苗議長連3年捐百萬元助學

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會議長鍾東錦今天連3年捐贈百萬元助學，頭份市、三灣鄉、南庄鄉200名高中、國中及國小學生受惠。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會議長鍾東錦今天連3年捐贈百萬元助學，頭份市、三灣鄉、南庄鄉200名高中、國中及國小學生受惠。記者范榮達／攝影

苗栗縣南庄鄉礦工之子縣議會議長鍾東錦回饋，今天連3年捐贈百萬元助學，頭份市、三灣鄉、南庄鄉200名高中、國中及國小學生受惠，每人5000元獎助學金，鍾東錦期許他們將來出社會有成，也能將愛心傳遞下去。

今天這項愛鄉行動獎助學金頒獎典禮在頭份市興華高中禮堂舉行，鍾東錦、陳美琦夫婦捐贈100萬元，縣長徐耀昌及縣府教育處長邱廷岳等人代表接受，並頒發獎助學金，縣議員余文忠、楊文昌、徐功凡，及南庄鄉長羅春蓮等人到場。

鍾東錦出身南庄鄉礦工家庭，父親早逝，母親一肩挑起家計，他求學過程，也受益獎助學金良多，因此飲水思源回饋，薪水每年提撥出100萬元助學，學校推薦並經由審查，發給200名優秀及清寒、弱勢家庭學生，每人各5000元，除回饋社會，希望鼓勵積極努力向上，將來有成就，傳遞愛鄉行動。

今天頒發獎學金前，鍾東錦特別到3名受獎學生家中鼓勵與打氣，其中，羅姓國中生罹患裘馨氏肌肉失養症，只能依靠輪椅行動，仍積極創作微小說，鍾東錦贈送書籍，勉勵持續創作與分享作品，期盼羅生能成為作家。

黃姓國中生全家4名老小，靠著母親擔任作業員每月2萬多元的收入支撐，生活極為艱辛，黃生仍保持正向態度，擔任樂團團長，並積極投入練習，參加全國音樂比賽決賽苗栗縣初賽獲得特優，樂團將代表參加全國賽。

此外，潘姓國中生全家4口經濟來源只靠著父親每月3萬多薪水，還要負擔房租，潘生努力用功，每次段考全年級前3名，立志將來從事語文相關的工作，到美國、韓國等地旅遊，體驗與了解生活跟飲食文化。

南庄

相關新聞

礦工之子的回饋 苗議長連3年捐百萬元助學

苗栗縣南庄鄉礦工之子縣議會議長鍾東錦回饋，今天連3年捐贈百萬元助學，頭份市、三灣鄉、南庄鄉200名高中、國中及國小學生受...

新竹移工宿舍有快篩部隊進駐？ 居民恐慌擔心爆疫情

新竹工業區今天傳出4例確診個案，據了解足跡遍布湖口、竹北等地，不過稍早湖口鄉興華街一處移工宿舍卻被居民目擊，有身著全身防...

桃園春節暫停動態活動 景福宮等大廟加嚴防疫開放上香

桃園市長鄭文燦今天上午今宣布停止春節至元宵節所有廟會、社團相關動態活動，桃園部市定古蹟大廟景福宮管委會主委簡征潭表示，除...

桃園平鎮1路塞車20多年 中壢國中旁畫人行道有解

桃園市平鎮區南平路旁最近掛有由里長彭筆達署名的「中央地方政爭無暇拓寬南平路」布條，引起路人側目，彭筆達今天上午表示，桃園...

新豐紅樹林橋去年風災封閉中 竹縣府：預計10月完工

新竹縣新豐鄉的紅樹林棧道，因為紅樹林生長茂盛，猶如宮崎駿動畫中的森林場景，而被譽為「龍貓隧道」，但近年棧道年久失修，縣府...

林智堅開箱！6件虎年聲光裝置 點亮竹市東門城、護城河

農曆春節將至，新竹市府今年「新竹過好年」活動邀來5組藝術團隊，結合「聲音」與「生風」在地元素，以「虎嘯生風」為題，在東門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。