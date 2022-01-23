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新竹移工宿舍有快篩部隊進駐？ 居民恐慌擔心爆疫情

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口工業區傳確診，連附近移工宿舍都被民眾目擊有快篩部隊緊急進駐。圖／讀者提供
湖口工業區傳確診，連附近移工宿舍都被民眾目擊有快篩部隊緊急進駐。圖／讀者提供

新竹工業區今天傳出4例確診個案，據了解足跡遍布湖口、竹北等地，不過稍早湖口鄉興華街一處移工宿舍卻被居民目擊，有身著全身防護服的醫護人員進駐，緊急成立篩檢站，讓附近居民感到十分恐慌，就怕是移工宿舍爆發疫情

縣議員甄克堅表示，居民都非常擔心移工宿舍，會想桃園移工宿舍一樣爆發群聚感染，尤其因湖口工業區許多移工宿舍並非設在廠區內，而是混居在一般住宅區，一旦移工宿舍爆發疫情，因足跡與居民高度重疊，疫情恐怕迅速擴散。

稍早興華街居民目擊有身著防護服的醫護人員，在一處大型移工宿舍前空地布置篩檢站，非常憂心是移工宿舍有疫情；甄克堅透露，衛生局已經在今天下午，緊急於鳳凰村活動中心開設篩檢站，下午5點開始運作，將漏夜採檢到入夜。

湖口工業區傳確診，連附近移工宿舍都被民眾目擊有快篩部隊緊急進駐。圖／讀者提供
湖口工業區傳確診，連附近移工宿舍都被民眾目擊有快篩部隊緊急進駐。圖／讀者提供

移工 宿舍 疫情

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