新竹移工宿舍有快篩部隊進駐？ 居民恐慌擔心爆疫情

新竹工業區今天傳出4例確診個案，據了解足跡遍布湖口、竹北等地，不過稍早湖口鄉興華街一處移工宿舍卻被居民目擊，有身著全身防護服的醫護人員進駐，緊急成立篩檢站，讓附近居民感到十分恐慌，就怕是移工宿舍爆發疫情。

縣議員甄克堅表示，居民都非常擔心移工宿舍，會想桃園移工宿舍一樣爆發群聚感染，尤其因湖口工業區許多移工宿舍並非設在廠區內，而是混居在一般住宅區，一旦移工宿舍爆發疫情，因足跡與居民高度重疊，疫情恐怕迅速擴散。