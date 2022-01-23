桃園春節暫停動態活動 景福宮等大廟加嚴防疫開放上香

桃園市長鄭文燦今天上午今宣布停止春節至元宵節所有廟會、社團相關動態活動，桃園部市定古蹟大廟景福宮管委會主委簡征潭表示，除夕（31日）晚上10點起仍循傳統讓信眾上香祈福，不過取消開大門等活動，也會嚴格執行實聯制、消毒，請信眾配合現場工作人員引導。景福宮安太歲、點光明燈和文昌君、祝生娘娘等祈福點燈服務都照常進行。

簡征潭說，去年春節前因為疫情嚴峻，連除夕祈福都取消，前一陣子許多信眾詢問除夕和春節假期是否開放上香時，廟方還答覆有開大門等活動，但是這兩天隨著疫情擴大，內政部昨天做出政策指示後，桃園市政府今天上午再規範細節，廟方因此決定只開放上香祈福，如果再配合政府指示必須修訂，會儘速公告。

蘆竹區五福宮中午在粉團公告，表示農曆春節將至，到廟宇祈求新一年的平安是每逢過年的要事，但礙於疫情不定，很多安排都變成滾動式調整，原本廟埕外的七星燈平安橋、鑽轎底活動，今年確定取消。