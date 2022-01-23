做好移工防疫 台中市勞工局加強訪查移工宿舍

亞旭電腦桃園廠員工群聚感染，台中市政府勞工局今指出，亞旭在台中市沒有分公司或分廠，移工也無調派到台中市的相關足跡。為提醒雇主及移工落實防疫，勞工局除了加強訪查移工宿舍，也會對移工加強宣導防疫資訊，全力做好防疫工作。

局長張大春指出，台中市移工人數為全國第2多，其中產業類移工人數約7萬多人，因產業類移工多數共同居住於雇主提供的住宿地，因此勞工局自去年5月起，即針對台中市產業類雇主及移工全數進行住宿地點訪視及加強宣導，並透過移工生活照顧輔導訪視、入場輔導等多元措施，敦促台中市雇主及仲介公司加強移工生活照顧管理責任及落實防疫指引，並關懷移工健康狀況。

勞工局說，同一房住宿的移工應安排為同一生產線；宿舍的公共區域如盥洗衛浴或衣服洗滌空間，應依樓層或區域分時段交錯使用，另用餐區域應於進入前量測體溫並限制同時段限制用餐人數，桌與桌距離應保持1.5公尺以上，桌上應設有隔板等。

張大春提醒，雇主若有調動移工的需求，務必依照勞動部訂定的調派規定提出申請，且應落實勞動部公布的防疫指引，如有違反相關規定者，最高可處新台幣30萬元罰鍰，並將管制移工申請案2年。