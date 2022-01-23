桃園平鎮1路塞車20多年 中壢國中旁畫人行道有解

桃園市平鎮區南平路旁最近掛有由里長彭筆達署名的「中央地方政爭無暇拓寬南平路」布條，引起路人側目，彭筆達今天上午表示，桃園已是六都，該路卻遲遲無法拓寬，危及地方行車和發展，里民陳情請市府加快腳步解決。

彭筆達說，南平路二段20多年來拓寬無望，上下班天天塞車，他當里長以來已陳情10年，至今沒有徵收拓寬跡象，長期影響居民、用路人生命產安全，

平鎮區長陳慶仁表示，南平路二段拓寬計畫，位於平鎮山子頂都市計畫區，路從桃園升格前就計畫拓寬，縣府時期第一期徵收後，就一直卡關拖到現在，每次里民座談會，里長、里民都情拓寬改善，但是該路段至今尚未定線，原定本月初要開定線說明會，因為疫情延後，將等疫情趨緩再召開，待市府定線，並召開公聽會、協議購價說明會後，會再徵收拓寬。

市議員黃敬平也表示，另在平鎮區延平路一段、康樂路口到中壢國中前，大約400公尺路段，周邊有中壢國中、中壢家商等學區密集，尤其學生上下學時，經常能看到學生行走路肩、甚至走到車道，險象環生，他要求市府進行整體規畫及畫設行人空間，維護行人、學生行的安全。