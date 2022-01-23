新豐紅樹林橋去年風災封閉中 竹縣府：預計10月完工

新竹縣新豐鄉的紅樹林棧道，因為紅樹林生長茂盛，猶如宮崎駿動畫中的森林場景，而被譽為「龍貓隧道」，但近年棧道年久失修，縣府陸續展開修繕工程卻一波三折，去年紅樹林橋更因璨樹颱風導致毀損，近期封閉將展開修復，預計10月才能完工，想前往探索秘境的遊客還要等等。

縣府交旅處表示，紅樹林橋是由紅毛港停車場，跨越新豐溪前往南岸紅樹林木棧道區的重要人行橋梁，不過去年璨樹颱風來襲期間，因為海水倒灌沖刷，導致紅樹林橋的基礎橋台位移，使得橋面不少地板變形翹曲，影響遊客進出行走安全。

縣府提報行政院公共工程委員會爭取經費，辦理災害復建工程修復作業，終於獲核定1988萬元經費。縣府表示，目前紅樹林橋已經封閉，遊客將暫時無法從紅毛港停車場通往紅樹林木棧道區，只能改道前往。

不過新豐紅樹林棧道區從2019年6月就全面封閉展開整修，部分棧道及紅毛港停車場去年9月好不容易才完工開放，僅僅半年又將展開施工，甚至木棧道中的觀景平台修復工程仍因有工程糾紛，工程還在停擺，使得整片紅樹林棧道修繕工程可謂一波三折。

據了解，因棧道觀景平台屢次有民眾私自前往生火烤肉，導致涼亭不慎慘遭祝融焚毀，農業處工程科就表示，修繕工程廠商原本要使用的進口婆羅洲鐵木，因為沒有通過防焰檢測，所以不同意廠商使用，目前爭議還在調解中。

交旅處說，紅樹林橋的修復工程正在規畫設計，會盡快發包，預計今年10月才能修復完工，不過因為施工期間會有施工機具出入，建議遊客施工期間不要前往新豐紅樹林，以免影響旅遊品質或發生危險。