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住都中心推動新竹市社會住宅 640戶115年完工

中央社 / 新竹市22日電

國家住都中心推動新竹市「中雅安居」社會住宅，地點位在經國路二段的國防部土地，預計規劃套房395戶、二房175戶、三房70戶，預計今年9月開工、115年完工。

國家住宅及都市更新中心20日在官網發布新聞稿表示，新竹市「中雅安居」基地面積約為0.9公頃，為延平路一段、經國路二段及凌雲街所夾街廓，鄰近凌雲公園、竹光國中、竹光運動中心等，交通便捷且生活機能完善。

住都中心表示，「中雅安居」也規劃商業空間及設置日照中心、幼兒園等公益社福設施，提供舒適的居住環境，也提升地區服務機能，活絡鄰里，打造全齡友善住宅照護不同世代。

住都中心指出，「中雅安居」採用預鑄工法興建，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，不僅推動營建工法升級，也減少目前市場缺工缺料的問題。

據新竹市政府都市發展處提供新聞資料，中雅安居社宅基地屬於國防部土地，早年為眷村，經拆建後閒置許久，如今將活化打造社會住宅。

竹市府都發處表示，「中雅安居」由住都中心主辦，竹市府會積極協助推動，加速辦理建照審查等行政流程，社宅將設置公益社福空間 ，市府也會提出符合在地的需求，請住都中心納入設置考量。

竹市府都發處表示，中雅安居社宅基地旁等土地將進行公辦都市更新計畫。另外新竹市第2處社宅預計落腳金城一路、光復路附近同屬國防部的土地 ，目前也由住都中心辦理都市更新事業招商作業，未來將攜手都更實施者合作打造社宅。

社宅 新竹 國防部

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