橫山書法藝術館爆紅 周邊違停亂象引民怨

桃園市橫山書法藝術館去年10月開館，以「硯台」意象設計的現代建築、地景藝術及生態公園，至今仍是熱門打卡景點，但也衍生不少違停亂象，影響當地居民生活。桃園市議長邱奕勝出面協調，大園國際高中的接送車用地假日時將開放民眾臨停。議員徐其萬在議會提案改善周邊停車需求，交通局也允諾盡快改進。

橫山書法藝術館附近居民向邱奕勝反映，書法近日爆紅，遊覽車一車車進來，放下客人後就到處找地方臨停，已經影響在地人生活品質；徐其萬也接獲民眾陳情，除了遊覽車之外，巷弄也有很多轎車亂停，原本可以雙向通行的道路，都因為臨停變成要互相禮讓的單線道。

交通局近日派員在藝術館周邊道路畫起禁止停車的紅線，民眾反應2極，有人認為交通總算能恢復順暢，但也有人認為無法臨停對坐輪椅的長者、做推車的嬰兒前往公園會造成不便。

由於大園國際高中的學校停車用地，除了上學與下課，其他時段無接種專車停放，經邱奕勝與市府協調，未來假日全天開放遊覽車停放，由文化局派員管理；交通局表示，如遊覽車有停車需求，大園國中旁的永春停車場也有32個大客車停車位，歡迎多加利用。