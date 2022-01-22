竹縣25日起加開9場 莫德納、BNT、高端隨到隨打
因應本土疫情升溫，新竹縣政府為服務疫苗施打人潮，下周再加開9場大型接種場次，共提供5250劑疫苗，讓鄉親隨到隨打，免預約，縣府呼籲，若現場人數較多，也請民眾耐心等候，並全程戴口罩，保持社交距離。
竹縣衛生局說明，下周9場次分別為：
一、1/25(二)9:00-11:30，地點：新竹縣婦幼館，廠牌：BNT第1至3劑，隨到隨打限額300名、線上預約600名。
二、1/25(二)14:00-17:00，地點：竹北里集會所，廠牌：BNT第1至3劑，隨到隨打200名、線上預約300名。
三、1/27(四)13:30-16:30，地點：竹北里集會所，廠牌：BNT第1至3劑，隨到隨打200名、線上預約300名。
四、1/28(五)9:00-11:30，地點：新竹縣婦幼館，廠牌：莫德納第1至3劑，隨到隨打300名、線上預約600名。
五、1/28(五)13:30-15:30，地點：新竹縣婦幼館，廠牌：高端第1至3劑，隨到隨打100名，預約350名。
六、1/29(六)8:30-12:00、13:00-16:00，地點：竹北里集會所、BNT第1至3劑，隨到隨打400名、線上預約600名。
七、1/29(六)8:30-11:00，地點：竹東鎮衛生所，廠牌：BNT第1至3劑，隨到隨打300名。
八、1/30(日)9:00-12:00，地點：臺北榮民總醫院新竹分院，廠牌：BNT第1至3劑、限額400名。
九、1/30(日) 9:00-11:30，地點：中興里集會所，廠牌：BNT第3劑，隨到隨打300名。
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