盜賣國家查扣3億毒品 徐宿良名車、賓士悍馬要被法拍了

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫黑道張益祥掛勾，盜賣國家查緝的3萬顆一粒眠、524公斤K他命，不法獲利高達3億6000多萬元；檢方查扣徐名下「賓士悍馬」等名車、400多個名牌包，桃園地院裁定將法拍2輛賓士、1輛馬自達，將交由民事執行處代為執行變價，擇日公告後拍賣。

桃園地院指出，徐宿良、張益祥涉犯貪汙治罪條例，李翠萍則涉犯洗錢罪均被桃園地檢署起訴，現正審理中，而檢方偵查中曾逕行搜索扣押3人名下3輛車，分別為2015年7月出廠的MAZDA CX5、2020年7月出廠的Mercedes-Benz，以及2019年5月出廠的Mercedes-Benz。

其中徐宿良、李翠萍名下的賓士分別為GLB200，另一輛則是被稱為「賓士悍馬」的G-Class，後來移轉到張益祥名下；而徐、張針對檢方起訴盜賣調查局查扣的K他命，各獲利1億6808萬2100元、1億4414萬2000元，對此徐不爭執，張則自承有將販賣獲利1、2億元分給徐1億多元。

另李翠萍也說，她購買賓士的資金來自徐宿良給她的，可見相關扣案車輛，都是為得追徵之扣押物。法院審酌，全案經起訴人數，包括徐宿良、張益祥等共9人，卷證資料龐雜，審判程序非短時間內可以終結。

而扣案車輛若長期不運轉，恐造成引擎、油路損壞，車輛的市價也會隨出廠時間而降低，有喪失毀損、減低價值之虞，也不方便保管。

法院經徵詢徐、李及張，其等均表示同意變價拍賣，因此囑託桃園地院民事執行處，就扣案的2輛賓士、1輛馬自達代為執行變價，並保管其價金之必要。

而徐宿良盜賣毒品案中，除了這幾輛名車，更令人咋舌的還有滿屋的名牌包、精品；據了解，檢察官當時偵辦發動數次搜索，在徐、李基隆的住家中，一開門見大量名牌包散落在地上，擺到連走路都會不小心踢到，豪奢程度可見一班。