竹縣推柑橘創意商品 美食生活節登場搶商機

新竹縣政府今日於府前廣場舉辦柑桔美食生活節，現場販售柑橘鮮果，各鄉鎮市農會也搬出自家最好的農產品搶年節送禮商機，可惜上午天公不作美下雨，加上今天是補班日，昨夜桃園又爆出移工群聚感染，活動現場人潮不如預期，休閒農業區表示，希望透過網路行銷能在年前吸引民眾踴躍採購。

春節倒數計時，現在正是民眾採買伴手禮的時候，新竹縣把握周末22、23日舉辦柑桔美食生活節，並推出購滿5斤柑橘，就有機會抽到iPhone 13、掃地機器人、藍芽音響等好禮，另外，為了迎接虎年到，只要身分證有2或是虎年出生的朋友，還能參加抓鈔機拿獎品的活動。

農業處指出，除了推廣柑橘，各農會也推出自家優質農產品，竹北市農會主打黑豆創意系列產品；峨眉鄉農會、橫山地區農會則以柑橘為發想布置特色攤位，還有關西鎮、芎林鄉、竹東鎮等鄉鎮市特色農產品齊聚一堂，給消費者更多年前採購的選擇。

農業處表示，因疫情關係，原規畫的野餐布置比賽及美食市集用餐區取消，但現場仍有限量紅包袋發放、柑桔寶寶計重賽等活動，會場還以柑橘布置文青風的打卡專區，邀請民眾來買柑橘年貨也能感受年節氣氛。