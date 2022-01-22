竹縣首座滑板公園落成 預計下周日起開放體驗

新竹縣終於有極限運動專屬公園！竹北市公所斥資894萬餘元，在公兒22及公29公園基地，打造極限運動場，並命名為「滑板公園」，除了打造入門新手及中階滑板玩家都能暢玩的「碗型滑板場」，也設置人字台、J形坡道等不同強度設施，公園已經完工正在驗收，預計1月30日起開放民眾體驗。

竹北市公所歷經2年規畫與建設，選在博愛南路及興隆路一段交叉口之公兒22及公29公園基地，打造全縣首座專業級極限運動場，一體成型的碗型滑板場，坡度經過縝密設計的擺盪區，能讓滑板玩家盡情展現技巧，公所指出，公園設施事前透過地方說明會收集意見，也與滑板協會討論怎麼做才安全又好玩。

竹北市公所指出，近年竹北地區設置多座公園，但大多屬於親子共融式遊戲場，此次新落成的滑板公園基地面積占地約7693平方公尺，其中不僅保留了近6成的綠化面積，最大亮點就是增加了「青年滑板運動場域」及兒童遊具和體健運動設施，兼顧老幼並接軌青年世代。

竹北市公所主秘郭漢章指出，竹北市人口接近21萬，有很多的年輕人跟學生對於滑板運動相當喜愛，原本很多人在文化公園做滑板運動，但是文化公園場地真的不適合，經過很多鄉親的建議，公所決定做一個專門讓年輕朋友、學生、小朋友運動及練習滑板的場地。